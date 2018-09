Russia consegna gli S-300 ad Assad Per Israele è allarme rosso

Lotta - Mondiali Junior 2018 : tris di ori per la Russia nel freestyle. Domani si consegnano le ultime medaglie : Penultima giornata di gare ai Mondiali Junior 2018, in corso a Trnava (Slovacchia). Nazionale russa in estasi per aver conquistato tre ori e un argento sulle cinque categorie di Lotta libera che mettevano in palio delle medaglie. Titolo iridato dunque per Akhmed Idrisov (-57 kg), Saiyn Kazyryk (-65 kg) e Magomedkhan Magomedov (-97 kg), secondo posto invece nei -70 kg per Razambek Zhamalov. Nessun italiano in gara nelle competizioni freestyle, ...