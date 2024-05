Spostamento de L’Isola dei Famosi | Situazione molto ingarbugliata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tra ritiri, espulsioni, infortuni e ascolti non esaltanti, questa edizione dedeinon è partita con il piede giusto, ma la colpa non è certo di Vladimir Luxuria. Dopo l’addio al doppio appuntamento settimanale, nei giorni scorsi si era parlato di unodal lunedì al martedì per il reality di Canale 5, ma le cose sono cambiate nuovamente. Davide Maggio ha fatto sapere che dal 19 maggioandrà in onda la domenica, un giorno insolito per questo tipo di programma. La prossima puntata invece verrà trasmessa regolarmente il lunedì, così come ha annunciato Vlady in diretta. Il 19 maggio sarebbe dovuta andare in onda la nuova serie Zorro (con Miguel Bernardeau come protagonista), rimandata però a data da destinarsi.perdei ...