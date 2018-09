Mondiali di Pallavolo | con chi giocherà l’Italia nella Final Six

Mondiali Pallavolo 2018 - final six : il calendario dell'Italia dopo il sorteggio : E' stata una mattinata cruciale per i Mondiali 2018 di volley maschile: si è infatti concluso il sorteggio per la composizione dei due gironi della terza fase. L'Italia è nella Pool J con Serbia ...

Video/ Italia-Olanda (3-1) : highlights del match di pallavolo (Mondiali Volley 2018) : Video, Italia-Olanda (3-1): highlights del match vinto dagli azzurri con i parziali 16-25, 25-20, 27-25, 25-15. Continua il cammino trionfale nel Mondiale di Volley 2018(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:28:00 GMT)

L’Italia di pallavolo si è qualificata per la fase finale dei Mondiali : La nazionale italiana di pallavolo si è qualificata alla fase finale dei Mondiali. Ieri è stata battuta 3-2 dalla Russia, ma per via della sconfitta della Bulgaria era già certa della qualificazione. Lunedì si terrà il sorteggio per la fase The post L’Italia di pallavolo si è qualificata per la fase finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali Pallavolo - Italia-Russia 2-3 : 23.49 E' indolore la prima sconfitta della Nazionale ai Mondiali di pallavolo: i 2 set vinti contro la Russia valgono l' accesso alla Final Six di Torino come prima del girone della seconda fase. Al Forum di Assago, gli azzurri di Blengini si arrendono al tiebreak alla Russia: 3-2 per i campioni d'Europa: 19-25 25-18 25-21 19-25 15-11. L'Italia vince bene il primo set ma poi accusa una flessione nel secondo e terzo parziale. Grande rimonta ...

Mondiali Pallavolo 2018 - gestaccio di Velasco : Ct dell'Argentina squalificato un turno : Rabbia e tensione sfogate nel peggior modo possibile. Julio Velasco , una delle icone della pallavolo mondiale e oggi commissario tecnico dell'Argentina, al termine del match vinto al tie break contro ...

Pallavolo : Rossi - con Mondiali Milano si conferma città sport internazionale : Milano, 22 set. (AdnKronos) - "Il tutto esaurito di pubblico, che ha spinto la nostra nazionale alla vittoria e il successo della macchina organizzativa confermano Milano come città di riferimento a livello internazionale nell'organizzazione di manifestazioni agonistiche di rilievo".- ha evidenziato

Mondiali Pallavolo : Italia - Finlandia finisce 3-0 : 4 Inarrestabile. L'Italia di Gianlorenzo Blengini supera anche la Finlandia, mette a segno la sesta vittoria su sei incontri ed è già virtualmente qualificata per la final six di Torino. Deve ancora ...

L’Italia di pallavolo ha vinto la sua sesta partita di fila ai Mondiali : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-0 la Finlandia nella prima partita della seconda fase a gironi dei Mondiali, giocata venerdì sera al Mediolanum Forum di Assago. Ha chiuso l’incontro dopo aver vinto 25-20 il primo set e poi The post L’Italia di pallavolo ha vinto la sua sesta partita di fila ai Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali di Pallavolo - l’Italia non sbaglia un colpo : Finlandia al tappeto : Successo dell'Italvolley, 3-0, sulla Finlandia, nel match che ha aperto al Forum di Assago la seconda fase dei Mondiali. Questi i parziali, 25-20, 25-18, 25-16, per la squadra di Blengini che ora dovrà vedersela contro la Russia, reduce dal successo sull'Olanda. Una sfida intrigante che gli azzurri affronteranno senza paura.Continua a leggere