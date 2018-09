Migranti | è il giorno del decreto Salvini | Aquarius | dall' Italia nessuna

Migranti - è il giorno del decreto Salvini : ma scoppia il nuovo "caso Aquarius" : Dal Viminale: "Nessuna pressione su Panama, che toglie la bandiera ad Aquarius". Le ong: "Dai leader europei tattiche sempre...

Migranti - arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana.Continua a leggere

Arrivati sulle coste sarde in un solo giorno 42 Migranti : Una nota della Compagnia Carabinieri di Carbonia comunica che tra ieri e oggi ci sono stati numerosi sbarchi nelle coste del Sulcis. In particolare i migranti recuperati sono stati 42. Nella giornata ...

Migranti - pronto il decreto Salvini : 'Stop a permesso di soggiorno per motivi umanitari' : Niente più permesso di soggiorno per motivi umanitari. È una delle principali novità del decreto legge in tema Migranti voluto da Salvini , giunto ormai in rampa di lancio. Il decreto, composto da 15 ...

Migranti - pronto il decreto Salvini : 'Stop a permesso di soggiorno per motivi umanitari' : Niente più permesso di soggiorno per motivi umanitari. È una delle principali novità del decreto legge in tema Migranti voluto da Salvini , giunto ormai in rampa di lancio. Il decreto, composto da 15 ...

Fico : "Migranti della Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rivendica un ruolo importante nello sbarco dei migranti avvenuta lo scorso 25 agosto presso il molo di Levante del porto di Catania. Anzi, secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle, si è perso fin troppo tempo prima di consentire alle persone a bordo dell’imbarcazione di poter toccare terra: "Non c'è dubbio e lo dico senza alcuna remora - dichiara Roberto Fico dal palco della Festa del ...

Migranti - Fico punge Salvini : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : Il presidente della Camera: "Ci ho lavorato molto e, infatti, la mattina che io intervenni scesero il pomeriggio dalla nave"

Fico : «Dalla Diciotti i Migranti dovevano scendere il primo giorno» : Riceve appalusi e abbracci e domande su Luigi Di Maio: «Quest'alleanza con la Lega regge? Va tutto bene?». E il presidente della Camera Roberto Fico, a suo agio alla festa...

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Migranti - Fico : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : ... non si racconti chi sono queste persone, perché partono, che tipo di idea abbiamo di mondo". Sulla Libia "ora siamo sull'orlo di una nuova questione di guerra civile che - ha continuato Fico - ci ha ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I Migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? Tutti i Migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua divergenza di opinioni con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Alle Europee? ...

VIDEO - Migranti - secondo giorno di proteste a Rocca di Papa. L'anarcofascista Boccacci accanto a Casapound : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 agosto, quando in via dei Laghi è arrivato anche l'anacofascista e razzista, come si ...

Quinto giorno in porto - ma nessuna novità per i 150 Migranti della Diciotti : Quinta giornata bloccati al porto di Catania, la decima sulla Diciotti, per 150 dei 190 migranti soccorsi e salvati dalla nave della Guardia costiera a Ferragosto in acque Sar maltesi. Proprio mentre ...