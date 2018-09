PALERMO | DONNA MUORE IN OSPEDALE | TROPPO TEMPO IN ASCENSORE La denuncia dei

Donna muore in ospedale a PALERMO - i parenti : 'Troppo tempo in ascensore' : Un problema all'ascensore sul quale gli infermieri avevano caricato la barella con la paziente per trasferirla al piano dove i medici l'attendevano per un esame al cuore avrebbe fatto perdere tempo ...

PALERMO - muore in ospedale : donna malata di cuore rimane in ascensore per 15 minuti : Una donna di 62 anni è morta all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo i familiari, che hanno presentato la denuncia ai carabinieri, sarebbe rimasta in barella per circa quindici minuti in ascensore, mentre aspettava di essere sottoposta a esami al cuore.Continua a leggere

Papa a PALERMO : inchino Madonna a casa boss assolutamente no : Roma, 15 set., askanews, - 'Vi chiedo di vigilare attentamente, affinché la religiosità popolare non venga strumentalizzata dalla presenza mafiosa, perché allora, anziché essere mezzo di affettuosa ...

PALERMO - immigrato pesta un anziano. E distrugge statua Madonna : Momenti di panico vissuti nella mattinata di oggi da passanti e residenti nei pressi della stazione ferroviaria di Palermo, a causa del raptus di follia che ha colto un africano.La testimonianza di quanto accaduto è stata riferita dal consigliere comunale e capogruppo della Lega Igor Gelarda, che ha anche girato un video in cui mostra alcuni segni di distruzione rimasti dopo il passaggio dello straniero."Un uomo, probabilmente nigeriano, con ...

Bagheria - donna muore travolta da un treno/ Ultime notizie PALERMO - circolazione ferroviaria sospesa : Bagheria, donna muore travolta da un treno. Ultime notizie, il convoglio proveniva da Roma ed era diretto a Palermo: circolazione ferroviaria sospesa.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:43:00 GMT)

PALERMO - è donna il nuovo presidente : Palermo - Il presidente c'è. Ma non si vede. Come in un gioco di prestigio. Ed è una donna, la prima nei 118 anni della storia calcistica palermitana, 51º numero uno del Palermo: Daniela De ...

PALERMO - donna avvelena i figli e se stessa per vendicarsi del marito : Follia a Palermo da parte di una donna dello Sri Lanka, che ha deciso di rivalersi sul marito, reo di averla abbandonata a seguito di una violenta lite.Dopo esser stata lasciata, la moglie ha studiato una vendetta per colpire il compagno nel modo più duro e diretto possibile, predisponendo l"uccisione dei suoi due figli ed infine il suo stesso suicidio.Per attuare l"insano piano, la donna ha cucinato per pranzo una zuppa ricca di velenosi semi ...

PALERMO - donna attaccata da pitbull : perderà uso del braccio | : L'aggressione si è verificata nel quartiere di Villagrazia. La 23enne è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico di 5 ore, ma non è stato possibile salvare l'arto. Ferita anche la madre ...