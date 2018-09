Posta | cda esamina azione di responsabilità

Toscana Aeroporti - Eurnekian - Corporación America - lascia CdA. RisPosta a incertezze su progetti per Firenze Peretola? : Teleborsa, - Perplessità e interrogativi in Toscana Aeroporti per le dimissioni dal Cda di Martin Eurnekian. Dimissioni motivate dall'intensificarsi di impegni lavorativi e professionali che non ...

Toscana Aeroporti - Eurnekian - Corporación America - lascia CdA. RisPosta a incertezze su progetti per Firenze Peretola? : Perplessità e interrogativi in Toscana Aeroporti per le dimissioni dal Cda di Martin Eurnekian. Dimissioni motivate dall'intensificarsi di impegni lavorativi e professionali che non convincono , ma ...

Crollo ponte di Genova - la risPosta del cda di Autostrade : «Rispettati gli obblighi della concessione» : Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito per un aggiornamento su Crollo di Genova, parla di «puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società»

Rai : Cda boccia proPosta Laganà presidente; tutto rinviato a settembre : Niente da fare neppure oggi oggi in Cda Rai per avere un nuovo presidente, dopo il no della commissione di Vigilanza a Marcello Foa. Si è discusso della situazione e, così come aveva fatto una settimana fa, oggi pomeriggio la consigliera Rita Borioni (Pd) è tornata alla carica proponendo ai colleghi consiglieri di procedere con l'indicazione di un nuovo nome per la carica di presidente di garanzia. E lei stessa ha ...

Rai - stallo in Cda. Foa : «Resto al mio posto». Non passa la proPosta di votare un nuovo presidente : Dopo la bocciatura della Vigilanza Marcello Foa non si dimette da consigliere: «Lavoro nell’interesse dell’azienda»