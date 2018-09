Il Trapani non perdona | espugna il campo di Vibo Valentia | 0 - 2 | RISULTATI

Confartigianato Trapani : 01.01.2019 Tutto cambia Non avranno più valore le fatture cartacee e Confartigianato Trapani - per star vicino alle ... : Dal primo gennaio 2019 tutte le imprese attive in provincia di Trapani dovranno ottemperare all'obbligo normativo di emissione della fattura elettronica, un sistema digitale che manderà in archivio il ...

Aeroporto Trapani - bando Airgest per scelta Dg : partecipa - è scelto - mai poi non va più bene : Teleborsa, - Grottesco episodio, dai contorni non chiari, che ha avuto per protagonista Massimo Di Perna, forte di laurea in lingue e master in Marketing Management and International Tourism, scelto ...

Senza parole….accade a Trapani : il suo cane non vuole fare il bagno - il proprietario gli lega una pietra al collo e lo getta in mare : Il cucciolo è riuscito a liberarsi e a salvarsi. Il padrone, invece, è stato denunciato Il suo cane non voleva far il bagno, così lui gli ha legato una pietra al collo e lo ha gettato in acqua. È accaduto a Valderice, nel Trapanese. Il cucciolo è però riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra, e a tornare in riva.-- I bagnanti, che nel mentre si erano accorti della situazione e avevano chiamato la polizia, hanno ...

Trapani - Santangelo (M5S) : 'Il fenomeno migratorio deve unire - non dividere' : Per il Movimento 5 Stelle quella del 12 luglio 2018 è stata una giornata storica. Uno dei cavalli di battaglia dei grillini della prima ora, infatti, sta iniziando rapidamente a prendere forma. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati, un evento festeggiato dal vicepremier e leader del movimento, Luigi Di Maio. Eppure a tenere banco in Italia è stata ancora una volta la questione ...

Migranti : Procura Trapani - lavoriamo su atti giudiziari non su spinte politiche : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Da oltre 24 ore la Procura di Trapani lavora quasi ininterrottamente all’inchiesta sulle tensioni che si sono registrate nei giorni scorsi a bordo della nave Vos Tahalassa, quando un gruppo di Migranti avrebbe inscenato una protesta contro l’equipaggio per non tornare in Libia. Niente dichiarazioni ufficiali, al momento, ma qualcosa filtra dalla Procura: “Noi agiamo solo sugli atti ...

Sbarco a Trapani : conclusa la vicenda Vos Thalassa-Diciotti - ma non è l'unica nave : Si è finalmente conclusa la vicenda della nave Vos Thalassa, che dopo aver salvato 67 migranti nella notte di lunedì, li aveva trasferiti sulla nave Diciotti della Marina italiana. Per quanto riguarda i presunti 'facinorosi', sarà la Procura di Trapani a svolgere le indagini e a decidere come si debba procedere nei confronti degli artefici dell'ammutinamento. Ciò che è passato inosservato, invece, è stato l'attracco di altre due imbarcazioni, ...

Migranti - nave Diciotti a Trapani. Salvini : non autorizzo a scendere : Migranti, nave Diciotti a Trapani. Salvini: non autorizzo a scendere L’imbarcazione della Guardia costiera con a bordo 67 persone, soccorse il 9 luglio dal cargo Vos Thalassa, è approdata nel porto siciliano. Indagini sulla presenza di scafisti a bordo e sulla presunta aggressione subita dall’equipaggio del ...