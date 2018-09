Ronaldo alla Juventus | Florentino Perez si confessa | “ecco com’è andata”

Dalla Spagna : 'Perez svela i retroscena dell'affare Ronaldo' : TORINO - A poco più di due mesi dal 'colpo del secolo' Florentino Perez , presidente del Real Madrid , ha rivelato qualche dettaglio sulla cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus . Come riportano ...

Cristiano Ronaldo - da Agnelli alla sorella Katia : i messaggi social per CR7 : Il mondo Juve, dopo l'espulsione rimediata dal portoghese a Valencia, si schiera in sua difesa. Giovedì 27 settembre la sentenza sulla squalifica: se le giornate fossero più di una, i bianconeri ...

Il calciomercato oggi – Juventus - ecco il colpo ‘alla Cristiano Ronaldo’ [NOME e DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di iniziare la competizione con una vittoria per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo a tenere banco è sempre il mercato, in particolar modo nelle ultime ore dichiarazioni importanti da parte di Agnelli che ha rivelato che la società è alla ricerca di un nuovo ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

Ronaldo alla prima in Champions con la Juventus si fa espellere : prima bianconera in Champions con rosso diretto per Cristiano Ronaldo: il portoghese è stato espulso al 29' del primo tempo della partita Valencia-Juve.L'arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal giudice di linea posizionato dietro la porta, ha deciso di estrarre il rosso a Cristiano Ronaldo, per una manata su Murillo in fase d'attacco.Il portoghese è uscito dal campo in lacrime.L'espulsione di Cristiano Ronaldo nello stadio ...

LIVE Valencia-Juventus - Champions League in DIRETTA : Cristiano Ronaldo per lasciare il segno al Mestalla : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Mestella andrà in scena una partita subito fondamentale per le sorti del girone dove figura anche il Manchester United, questa sera impegnato contro lo Young Boys. I Campioni d’Italia, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, vogliono incominciare il proprio cammino europeo ...

Ronaldo - il signor Kia del Valladolid? : Che sono adesso la nuova frontiera di sfruttamento per l'economia parallela del calcio globale. I prossimi mesi ci diranno quali intersezioni verranno a crearsi tra Tara Sports 2018 e Valladolid. ...

Juve - il sogno Champions riparte dalla Spagna. Ma Ronaldo ora è l'incubo degli altri : L'ex stella del Real Madrid sarà il punto di riferimento di una Juve che si è garantito il più forte al mondo e che ha sancito la fine dell'ultima avventura in coppa degli uomini di Allegri. Non solo ...

La favola di Verde - dalla B col Verona alla Liga con Ronaldo presidente : 'Un sogno' : ... posso dire che mi sono EMOZIONATO, si perché l'amore per questo sport va OLTRE tutto! SOLTANTO GRAZIE #SimplementeMuchasGracias @Ronaldo @realvalladolid #Familia Un post condiviso da ∂α&...

Pirlo : 'Stupito dall'addio di Bonucci al Milan. Pogba può tornare alla Juve Dybala? Se si allenasse come Ronaldo...' : Allegri lo mette tra i primi tecnici al mondo? 'E' uno dei migliori, con la Juve ha fatto molto bene e vinto tanto: gli manca solo la ciliegina della Champions. E' cresciuto rispetto al primo anno in ...

Cristiano Ronaldo - ecco cosa si faceva fare dalla sua ex/ La divertente bomba di gossip a “Vieni da me” : Cristiano Ronaldo vanitoso? A quanto pare… sì! Sul giocatore di calcio più pagato al mondo, i gossip e le indiscrezioni sono sempre state il vero “sale” della sua vita.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:43:00 GMT)

Fifa 19 - svelati i 10 giocatori più forti del gioco : Messi e Cristiano Ronaldo alla pari : Se lo stavano chiedendo tutti: "Quali saranno i 10 giocatori più forti di Fifa 19? ". E soprattutto: "Cristiano Ronaldo avrà un overall più alto di Messi o viceversa?". Almeno per quest'ultima domanda,...

Dalla Champions League a Cristiano Ronaldo - Del Piero non smette di pensare alla Juventus : “affare CR7? Credevo fosse una bufala” : Da Cristiano Ronaldo alla possibile vittoria della Juventus in Champions League: Alessandro Del Piero si sbottona in un’intervista tutta bianconera! Alessandro Del Piero, per anni bandiera della Juventus, parla della stagione che la squadra bianconera si trova ad affrontare. Grandi gli obiettivi fissati per la rosa di Allegri, che non punta solo allo Scudetto, ma vuole quella Champions che da troppi anni manca dal suo ...