Trono Classico | Lidia Vella si scaglia contro Lorenzo e Mara | “Luigi un uomo vero”

Uomini e Donne - Trono Classico : l’incontro tra Mara e Luigi [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. I tronisti stanno conoscendo i primi corteggiatori e le prime corteggiatrici. Tra i quattro, però, Luigi Mastroianni ha messo in dubbio il proprio percorso. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella, infatti, è rimasto colpito dal carattere e dalla bellezza della tronista Mara Fasone, tanto da mettere in dubbio la poltrona rossa. Il tronista ha voluto ...

Uomini e Donne - Trono Classico : Mara Fasone pensa ancora a Mastroianni : Mara Fasone di Uomini e Donne pensa a Luigi Mastroianni Il Trono Classico di Uomini e Donne ci sta regalando quest’anno dei veri e propri colpi di scena. Nella puntata di oggi, giovedì 20 settembre, vedremo i tronisti Mara Fasone e Luigi Mastroianni uscire insieme. Entrambi siciliani, sono rimasti molto affascinati l’una dell’altro al punto da chiedere il permesso alla redazione per uscire insieme. L’incontro fuori gli ...

Uomini e Donne | Trono Classico | Anticipazioni e diretta | Puntata 20 settembre 2018 : Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Jack Vanore. Uomini e Donne 2018-2019, Anticipazioni 20 settembre 2018 Puntata dedicata ai ...

Uomini e donne - anticipazioni Trono Classico : Lorenzo piange in esterna : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. I tronisti stanno continuando a conoscere le corteggiatrici e i corteggiatori, tra loro dovranno scegliere l’uomo o la donna della propria vita. Come anticipato dal sito News U&D, la registrazione del trono classico è stata molto toccante perché Lorenzo Riccardi ha pianto in esterna a causa di alcune dichiarazioni di una delle sue ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : si registra il Trono Classico ma in tv ci sono gli over : Prosegue a ritmo serrato l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi tornata in onda su Canale 5 con ottimi risultati d'ascolto. Anche quest'anno il dating show si conferma leader indiscusso dal punto di vista degli ascolti con una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori a settimana. Le Anticipazioni sulla puntata di oggi rivelano che in televisione avremo modo di vedere la terza parte dedicata al ...

Uomini e Donne - Trono Classico : Sara Affi Fella ha preso in giro tutti? : Sara Affi Fella non è più single: l’ex tronista di Uomini e Donne ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato, Vittorio Parigini, calciatore del Torino. Sara finalmente è uscita allo scoperto dopo mesi di silenzio. L’ex tronista è stata ospite nella prima puntata del trono classico ed ha avuto un duro confronto con Luigi Mastroianni, ex fidanzato e nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. La loro relazione è stata molto ...

Trono Classico gossip - Giorgia Lucini è incinta : l'annuncio commovente su Instagram : L'ex fidanzata del tronista di Uomini e donne, Andrea Damante, in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un post davvero commovente riguardante la sua gravidanza. Infatti, Giorgia Lucini, dopo la delusione con Andrea Damante ha ritrovato l'amore con il campione di basket Federico Loschi: quest'ultimi dopo anni di relazione hanno deciso di fare un bambino insieme. Naturalmente, la nascita di un bambino per una donna è sempre ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Classico 14 settembre 2018 : magica intesa tra Lorenzo e Greta! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico di 14 settembre 2018: Greta conquista Lorenzo, Teresa definisce Mara una persona finta e falsa! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Mara litigano, Lorenzo elimina Viviana quando scopre che è uscita con Luigi! Riccardi, inoltre, appare molto in sintonia con la corteggiatrice Greta! Mara, Luigi, Lorenzo, Teresa, i tronisti di questa prima parte della nuova stagione dal dating show di ...