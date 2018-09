Fiera Milano promuove nel mondo le eccellenze della pasta italiana

Piazza Affari : si concentrano le vendite su Fiera Milano : Composto ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una ...

Incidente A8 - mamma travolta e uccisa a Fiera Milano/ Ultime notizie - scesa da auto per mettere figli in salvo : Maxi Incidente in A8 a Rho Fiera Milano: mamma 38enne travolta e uccisa mentre tentava di mettere in figli in salvo. Ferita una 30enne, ha perso la gamba: la dinamica assurda(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:47:00 GMT)

Fiera di Bologna - si allontana l'alleanza con Milano : L'incontro Il summit, a cui erano presenti l'assessore regionale alle attività produttive Palma Costi, i sindaci di Bologna Virginio Merola, di Rimini e Parma Andrea Gnassi e Federico Pizzarotti e i ...

Piazza Affari : Fiera Milano in rally : Brilla illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che passa di mano con un aumento del 2,52%. Comparando l'andamento del titolo con il ...

Piazza Affari : performance negativa per Fiera Milano : Rosso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta segnando un calo dell'1,89%. La trendline del titolo su base settimanale si ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Fiera Milano : Effervescente illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%. Lo scenario ...

Milano : spacciava droga vicino stazione Rho-Fiera - arrestato : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - spacciava droga nei pressi della stazione ferroviaria di Rho-Fiera, a Milano e per questo è stato arrestato. E' accaduto a un 21enne di origine senegalese, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Gli agenti del commissariato di Rho erano già da alcuni giorni sulle su

Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo - +1 - 34% - - seduta effervescente per Fiera Milano : Scambi in rialzo per il settore infrastrutture e impiantistica che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX Industrial Goods & Services . Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha ...

Piazza Affari : in acquisto Fiera Milano : Ottima performance per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia in rialzo del 5,22%. Lo scenario tecnico visto ad una ...

Piazza Affari : accelera Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,65% sui valori precedenti. A ...

Fiera Milano in caduta libera a Piazza Affari : Pressione su illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,44%. Su base settimanale, il ...

A2a realizzerà per Fiera Milano l'impianto solare sui tetti più grande d'Europa : Milano - La Fiera di Milano diventa completamente 'rinnovabile'. Grazie a una joint venture tra il gruppo A2a, la principale multiutility italiana controllata dai comuni di Milano e di Brescia, e la ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Fiera Milano : Brillante rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,65%. Su base ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Fiera Milano : Vigoroso rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti ...