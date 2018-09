: Si guasta aereo,non espulsi 15 tunisini - TelevideoRai101 : Si guasta aereo,non espulsi 15 tunisini - shetancka : QUEL.....DiariodelWeb.it CHE PUBBLICA NOTIZIE FALSATE..QUESTA E' LA VERITÀ SU QUANTO PUBBLICATO DALL' ANSA.... L'a… - SamGibili1 : RT @Icios007: L'aereo che avrebbe dovuto rimpatriare i clandestini si guasta, quindi... tutti liberi! Repubblica delle Banane Nazionalsovra… -

Sil'con cui dovevano essere rimpatriati 15.I migranti tornano liberi, ma con foglo di via che li obbliga a lasciare l'Italia. L'episodio,riferito da "Il Tempo",è accaduto la settimana scorsa.Nel servizio erano impegnati 100 agenti,confluiti da diverse parti d'Italia a Fiumicino. Da lì doveva partire un charter diretto a Palermo e poi in Tunisia, ma si è scoperto che era guasto,denuncia il sindacato di Polizia.Duesono stati portati nel Cie, per altri 15 è scattato il foglio di via.(Di lunedì 17 settembre 2018)