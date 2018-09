Scossa di terremoto al largo di Creta DATI e MAPPE

Australia - forte Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 a Perth : Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, che si è riversata in strada per il timore di crolli. Al momento non si segnalano né danni né feriti.Continua a leggere

Forte Scossa di terremoto in Perù : Scossa avvertita ad Arequipa - gente in strada : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.8 è stata localizzata nella provincia meridionale di Arequipa, in Perù: lo ha reso noto l’Istituto geofisico nazionale (IGP). Il sisma è stato rilevato alle 06:20 ora locale, con un epicentro ad otto chilometri da Yura, ed ipocentro a 122 km di profondità. La scossa è stata nettamente avvertita ad Arequipa, dove la popolazione si è riversata nelle strade. Al momento non si segnalano vittime o danni ...

Calabria : debole Scossa di terremoto vicino Reggio - zona Aspromonte : Lievi tremori nel reggino. debole scossa di terremoto sull'Aspromonte, avvertita. Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 settembre 2018, esattamente alle 05.48, sulla Calabria...

Forte Scossa di terremoto in Nicaragua : tanta paura - gente in strada : Un terremoto magnitudo 5.3 è stato registrato dall’Istituto geofisico statunitense USGS in Nicaragua occidentale, alle 06:29 UTC: ha creato panico nella popolazione, ma nessun danno (grave) a persone o cose. I media locali hanno riferito che la scossa è stata nettamente avvertita nei dipartimenti di Chinandega, Leon, Masaya, Rivas, Granada e Managua, tanto che la popolazione si è riversata in strada. Secondo l’Istituto nicaraguense ...

Forte Scossa di terremoto fa tremare la Turchia - avvertita anche a Cipro - oggi 12 Settembre 2018 : Una Forte scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 8:21 nel Mediterraneo Orientale, nei pressi della Turchia. Il sisma, magnitudo 5.2 secondo le rilevazioni dell'EMSC, è stato...

Terremoto in India : Scossa magnitudo 5.3 in Assam : Una scossa di Terremoto è stata rilevata dall’Istituto geofisico statunitense USGS in India, nello stato di Assam: l’evento si è verificato alle 04:50 UTC 7 km nordest da Sapatgram ad una profondità di circa 10 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in India: scossa magnitudo 5.3 in Assam sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto nelle Marche - Scossa di magnitudo 3.6 a Ussita - : Secondo l'Ingv, l'evento si è verificato alle 23.57 dell'11 settembre a una profondità di 7,1 chilometri nel cuore del Parco dei Monti Sibillini. Non si registrano danni a persone o cose

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.6 : paura nella notte a Macerata Mappa : Di nuovo paura nella note nel cratere del cratere del Terremoto di due anni fa. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23.57 di ieri in provincia di Macerata . Secondo i ...

Marche : Scossa di terremoto ben avvertita maceratese - ascolano e perugino nella notte : scossa di terremoto avvertita chiaramente al centro Italia, epicentro nelle Marche. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella tarda serata di martedi 11 settembre 2018,...

Ussita. Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 : La terra ha tremato nelle Marche. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:57 di martedì in