ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Omicidio Jessica Faoro, il pm ha chiuso l’indagine: “Uccisa con 85 coltellate” - alcinx : RT @fattoquotidiano: Omicidio Jessica Faoro, il pm ha chiuso l’indagine: “Uccisa con 85 coltellate” - ilpost : La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Jessica Faoro - fattoquotidiano : Omicidio Jessica Faoro, il pm ha chiuso l’indagine: “Uccisa con 85 coltellate” -

(Di lunedì 17 settembre 2018)Valentinavenne uccisa con 85 coltellate, più del doppio di quelle ipotizzate in un primo momento. È il risultato del, appena chiusa dal pm Cristiana Roveda in vista della richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di Alessandro Garlaschi, il tranviere 39enne, a cui viene contestato l’aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi e il vilipendio di cadavere per quel assassinio avvenuto lo scorso 7 febbraio nel suo appartamento di via Brioschi a Milano. La 19enne sarebbe stata accoltellata dopo un litigio avvenuto, probabilmente, per via delle sue avances non ricambiate, dopo le quali il presunto omicida ha anche bruciato il tronco del corpo della giovane, ormai senza vita. L’uomo risponde anche di sostituzione di persona per aver presentato la moglie (risultata estranea al) come sua sorella. Nella ricostruzione di inquirenti e ...