Renzi : “Nell’attacco web a Mattarella la responsabilità politica è del M5S” : «C’è in giro in Italia una cultura del manganello online e dell’odio che è stata ingegnerizzata, organizzata, e la responsabilità politica è chiara, dei 5 stelle e della Lega», dice Matteo Renzi alla Stampa. Ieri l’ex premier ha assistito a Torino alla messa in ricordo di Sergio Marchionne poi ha partecipato a un lungo forum al nostro giornale, co...

Torino commemora Marchionne. Famiglia Agnelli - vertici Fca - industriali e lavoratori alla messa al Duomo. Tra i politici - presenti Appendino e Renzi : Grande folla nel Duomo di Torino dove l'arcivescovo Cesare Nosiglia sta per celebrare la messa per ricordare l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, scomparso il 25 luglio. I big dell'economia e della città si sono stretti intorno alla compagna, Manuela Battezzato, e ai familiari arrivati numerosi dall'Abruzzo. Delegazioni di lavoratori con le divise hanno raggiunto Torino da tutti gli stabilimenti italiani di Fca e Cnh ...

Renzi annuncia : ‘Andrò nelle scuole - in tv - pensano di essersi liberati di me - ma hanno sbagliato’ : La riforma Buona Scuola, probabilmente, è stata la riforma più ‘odiata’ e ‘bistrattata’ in assoluto dal personale scolastico. Se ripensiamo ai grandi scioperi, alle assordanti voci dei docenti e del personale Ata che hanno cercato, sino all’ultimo, di fermare quella legge, si comprende molto bene come i risultati, come ampiamente temuto, siano stati disastrosi. Dopo l’odiata Buona Scuola, Renzi non ...

TOTI CONTRO DI MAIO E TONINELLI - INTERVIENE Renzi/ Ponte Morandi - il governatore : “Non accetto lezioni dal Pd” : Genova, sCONTRO TOTI-TONINELLI sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 23:40:00 GMT)

Renzi : “Pensano di essersi liberati di me ma si sbagliano - andrò nelle scuole e in tv” : L'ex Premier, intervenendo dal palco della Festa dell'Unità a Firenze si è scagliato contro il governo Conte a guida M5s - Lega, chiamando a raccolta i sostenitori del Pd per ritrovare una unione perduta. "È in gioco la stessa tenuta democratica del Paese e chi tace è complice. L'avversario non è dentro ma è fuori di noi" ha sottolineato l'ex segretario Dem.Continua a leggere

Renzi : "Toninelli bugiardo - si deve dimettere" : Firenze, 9 set. - (AdnKronos) - "La mail di Aiscat risale a gennaio 2018 ma il ponte è crollato ad agosto" e Toninelli "è un bugiardo. E un ministro bugiardo si deve dimettere". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi, intervenendo a Firenze alla Festa dell'Unità della Toscana. "Chi è l'avvocato di Ai

Renzi attacca : “Toninelli è un bugiardo - si deve dimettere” : Matteo Renzi è sempre leader del Pd. Nonostante non sia più il segretario, il senatore fiorentino rimane l’uomo forte del

Renzi : "Toninelli bugiardo - si deve dimettere" : "La mail di Aiscat risale a gennaio 2018 ma il ponte è crollato ad agosto " e Toninelli "è un bugiardo. E un ministro bugiardo si deve dimettere ". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi , intervenendo ...

Matteo Renzi insulta definendo Salvini “Ladro” e Toninelli un “Bugiardo” : Matteo Renzi la spara pesante su Salvini e Toninelli, definedo il governo “Ladro e Bugiardo” “Abbiamo un governo di ladri, perché la Lega ha rubato soldi degli italiani, e di bugiardi, perché il ministro Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani”. È questo il duro attacco di Matteo Renzi nei confronti dell’esecutivo formato proprio da Carroccio e Movimento 5 Stelle. L’ex primo ministro, intervenuto durante una trasmissione ...

Scuola - Bussetti : ‘Governo Renzi non ha ascoltato - né visto : trasparenza nella valutazione docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante un’intervista rilasciata alla rivista ‘Panorama‘, ha parlato di diversi argomenti, sollecitato dalle domande della giornalista Emanuela Fiorentino. E’ stato chiesto al nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere quale sia il suo rapporto con colei che l’ha preceduto, vale a dire Valeria Fedeli. ‘Personalmente la rispetto.’ è stata la ...

Matteo Renzi attacca il governo : 'Ladri e bugiardi - Salvini ha rubato soldi ai cittadini e Toninelli mente' : Attacco durissimo di Matteo Renzi al governo giallo-verde. Ospite di Agorà , su Raitre , l'ex premier ha definito questo un esecutivo di 'Ladri e bugiardi', 'perché la Lega di Matteo Salvini ha rubato ...

Governo - Renzi : 'Sono ladri con la Lega e bugiardi con Toninelli' : ... questo è l'elemento chiave, non dire 'i poteri forti' o 'la politica' o come ha cercato di fare Di Maio dicendo è colpa del Pd, per poi scoprire che i soldi Benetton li hanno dati alla Lega'. 'MANCA ...

Ponte Morandi - Matteo Renzi contro Danilo Toninelli : “Ha ricevuto pressioni e non ha denunciato? O è un colluso o è un bugiardo” : L'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, si scaglia contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: "Toninelli dice di aver ricevuto "pressioni esterne e interne". pressioni? Ma è gravissimo. pressioni di chi? Perché non ha denunciato? Fuori i nomi! Se un Ministro riceve delle pressioni deve andare in Procura e denunciare: fuori i nomi. Se non denuncia significa che è colluso oppure che è bugiardo".Continua a leggere

Raccolta diffeRenziata nella zona artigianale a Ragusa : porta a porta : Raccolta differenziata nella zona artigianale di Ragusa. La Cna comunale ha incontrato di nuovo il sindaco Cassì. L’Ati effettuerà il porta a porta