Sabato con Il Gazzettino un libro di Edoardo Pittalis sulla storia italiana

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del Sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

Cosenza candidata a Città Europea dello Sport 2020 : Sabato 15 settembre conferenza stampa con la Commissione di valutazione : Com’è noto, Cosenza è candidata a ottenere il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2020. La Commissione di valutazione è da oggi in Città e concluderà questa sua tre giorni bruzia dopodomani. Proprio sabato 15 settembre, alle 10, nel salone di rappresentanza di palazzo dei Bruzi si svolgerà una conferenza stampa alla presenza della stessa Commissione ACES Italia, del sindaco Mario Occhiuto, dell’assessore allo Sport Carmine Vizza e ...

Stanotte a Pompei con Alberto Angela Sabato 22 settembre su Rai1 (Anteprima Video TvBlog) : L'appuntamento è previsto per sabato 22 settembre a partire dalle ore 21:25, subito dopo la puntata del gioco a premi Soliti ignoti con Amadeus. Stanotte a Pompei è il programma che fa entrare nel sabato sera televisivo di Rai1 Alberto Angela.La trasmissione dedicata alla celebre cittadina campana farà infatti da apri pista ad una serie nuova di zecca di Ulisse, il programma che Angela ha portato al successo su Rete 3 e che partirà il sabato ...

Offerte Amazon di Sabato : console - PC - smartwatch e tanto altro! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione Offerte e alla sezione Coupon dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Honorbuy sconta ...

coordinamento nessuno escluso - trentino : ' festa con... formidabile ' : Sabato 8 SETTEMBRE AL PARCO MELTA DI GARDOLO - TRENTO - - dalle 14.30 ... : Qui non si tratta di scienza, ma di logica, di statistica, di ovvietà che, chissà perché, vengono taciute e vissute come minacce alla salute pubblica. Cerchiamo di essere pragmatici, come i vicini ...

Angela Rafanelli a Blogo : "Domenica In? Ho sofferto" (VIDEO) Con Casciari su Radio 2 ogni Sabato : Tra le novità di B come il sabato, il programma di Rai2 che debutterà sabato 15 settembre nel pomeriggio subito dopo il Tg2, c'è il fatto che ne sia prevista una versione Radiofonica in onda in simulcast su Radio 2. Alla sua conduzione Angela Rafanelli e Mauro Casciari che con i loro commenti arricchiranno la trasmissione dedicata al campionato di calcio di Serie B condotta da Andrea Delogu (video intervista), Gabriele Corsi (video ...

'B come Sabato' : dal 15 settembre su Rai2 e Radio2 con Delogu e Corsi : Una maniera scanzonata e divertente per esaltare la parte gioiosa dello sport, che prima di tutto è un momento di incontro sia per chi lo pratica, che per coloro che ne sono spettatori. La versione ...

Sabato Shopping : i consigli per l’8 Settembre : MotherGivenchyAcne Studios & FjällrävenAdidas Originals Liviana ContiOriginal Marines per AbioThe Simpsons x Asos DesignU.S. Polo Assn.Miu MiuVivienne WestwoodOrmai è arrivato davvero per tutti il momento di tornare al consueto tran-tran tra scuola o ufficio. Quale migliore rimedio alla depressione da rientro se non quella di dedicarsi a un po’ di rinvigorente Shopping-terapia? Per aiutarvi a scegliere con stile abbiamo creato per voi ...

Dal 15 settembre 'B come Sabato' - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi su Rai2 e RaiRadio2 : Saranno i Campioni stessi a spiegare ad Andrea e Gabriele le regole del loro sport e a raccontare le loro vite, oltre a sfidare i vari ospiti in una serie di divertenti e improbabili competizioni. Ad ...

Domenicani : Sabato 8 settembre a Bologna giornata di formazione aperta a tutti con l'OP meetings 2018 : I miracoli eucaristici alla prova della scienza". Alle 15.45 altra tavola rotonda su "La profezia di Humanae Vitae. Educazione della sessualità, coscienza, fertilità, accoglienza della vita e post-...

Belli dentro e fuori con Gianluca Mech il Sabato a mezzogiorno su La7 (Anteprima Blogo) : Blogo è in grado di anticipare che il 12 settembre prenderanno il via le registrazioni di Belli dentro e fuori, nuovo programma in onda su La7 ogni sabato a mezzogiorno a partire dal prossimo ottobre. Si tratta di un format tv firmato e condotto da Gianluca Mech, l'imprenditore inventore della dieta Tisanoreica. Per Mech, da anni personaggio televisivo (nel 2016 è stato naufrago a L'Isola dei famosi) si tratta di un nuovo impegno ...

Marco Liorni racconta il suo nuovo programma : «Ricomincio dal Sabato» : L’estate di Marco Liorni è stata un susseguirsi di idee, di riunioni, di gestazioni. È lui stesso a definire Italia Sì, il nuovo programma che lo vedrà protagonista su Raiuno a partire dal 15 settembre, come un bambino, una creatura indifesa che ha bisogno di cure. «È stata come una gravidanza, con questo bambino che aveva fretta di nascere», racconta con voce ferma e sicura, mai una sbavatura o un’esitazione. Nei dieci giorni di ...