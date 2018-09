Migranti e tubercolosi | l' allarme fasullo di Salvini

Migranti - Salvini : "torna la tubercolosi in Italia"/ Allarme a Vicenza - prefettura cauta : "nessun rischio" : Da Vicenza scatta l' Allarme tubercolosi in tutta l'Italia. Un immigrato malato è scappato dal centro di accoglienza. È stata lanciata l'allerta dal Presidente del consiglio reigonale.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 23:17:00 GMT)

Migranti - l’infettivologo : “Nessun aumento dei casi di tubercolosi” : “Non assistiamo in questo momento a un aumento dei casi, almeno in Italia, di tubercolosi. I dati non vanno in questa direzione”. Lo afferma il direttore di Malattie infettive del policlinico Gemelli di Roma, Roberto Cauda, commentando a Radio Vaticana Italia le affermazioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Se ci fossero delle situazioni particolari, come la povertà o il sovraffollamento, potrebbero in linea ...