APPLE | IPHONE XS | XS MAX | XR Presentazione nuovi prodotti | diretta streaming video | il

Cupertino - al via il keynote : APPLE presenta i nuovi iPhone :

Evento APPLE 2018 – Diretta Live dallo Steve Jobs Theater – New iPhone 9 e molto di più!! : Evento Apple 2018 – Live dallo Steve Jobs Theater – New iPhone 9 e molto di più Eccoci giunti a settembre e come di consueto Apple sta per lanciare i suoi nuovissimi iPhone, Macbook e software!! È possibile seguire la Diretta Direttamente dal sito Apple a questo Link! Buona visione

APPLE IPHONE XS - XS Max e XR : i nuovi smartphone sul palco dello Steve Jobs Theatre : iPhone XS, XS Max e XR dovrebbero essere i nomi dei nuovi smartphone di Apple. Per i primi due si parla, rispettivamente, di schermo da 5.8 e 6.5 pollici, con specifiche tecniche come al solito di fascia alta. Dovrebbero essere questi dunque gli eredi naturali di iPhone X, il dispositivo che ha segnato il decennale dei telefoni cellulari del marchio della mela. Ormai è questione di ore. Tutti gli occhi del settore hi-tech sono puntati sullo ...

I nuovi iPhone e APPLE Watch in diretta : Ci siamo. Dopo le tante indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Apple oggi presenterà tre nuovi iPhone. Ci saranno due modelli top, chiamati con tutta probabilità Xs e Xs Max, dal cui successo dipenderanno le glorie finanziarie dell’azienda, e ci sarà un modello economico che dovrebbe arrivare in sei colori e sostituire a listino gli iPhone 8. Che cosa vorremmo vedere a bordo dei nuovi iPhone l’abbiamo scritto qua, ora non ci ...

APPLE ci svela dimensioni - colorazioni e tagli di memoria di iPhone XR - XS e XS Max : Se pensavate che la rivelazione dei nomi dei nuovi iPhone da parte di Apple fosse tutto ciò che il sito ufficiale potesse svelarci (per errore?), dovrete ricredervi. Gli iPhone 2018 non hanno più segreti anche per quanto riguarda le dimensioni dei display, i tagli di memoria e le colorazioni in cui verranno declinati iPhone XR, XS e XS Max. Sempre dal file sitemap XML del sito Apple.com scopriamo che: iPhone XR ha display da 6.1 pollici, ...

Evento APPLE 12 settembre - diretta live : iPhone XS - Watch 4 e le altre novità : Stasera, alle 19, ora italiana, Tim Cook salirà sul palco dello Steve Jobs Theatre per presentare la nuova offerta Apple 2018, la prima basata interamente su dispositivi senza bordi e cornici. Cominciando dai tre nuovi iPhone – un leak interno al sito della Mela ha ufficializzato che si chiameranno iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR – che cercheranno di spartirsi il mercato con due modelli di punta da 6,5 e da 5,8 pollici con schermo ...

I nomi degli iPhone 2018? Ce li svela direttamente APPLE! : C’è grande attesa per l’evento di presentazione dei nuovi iPhone in diretta alle 19.00 di oggi 12 settembre, in cui verranno sicuramente svelati anche i nuovi Apple Watch. Se le novità hardware e software sono già praticamente note grazie alla grande fuga di notizie che accompagna come sempre il lancio di un prodotto Apple, grande perplessità suscita la nomenclatura che Apple ha intenzione di utilizzare per i nuovi ...

Può APPLE assemblare iPhone negli USA? Non è solo questione di tasse : Quindi cosa si dovrebbe fare? Ecco la parte dove chiedo una rivoluzionaria rielaborazione della nostra economia globale, salari e standard equi per i lavoratori di tutto il mondo e una ...

iPhone XC : andiamo a vedere il modello “low-cost” di APPLE : Oggi è arrivato finalmente il momento tanto atteso da molti fan di Apple e non, cioè la presentazione dei nuovi iPhone. Infatti oggi allo Steve Jobs Theater i nuovi device di Apple vedranno finalmente la luce, tra questi ci sarà anche un modello “low-cost” che si chiamerà iPhone XC. iPhone XC: vediamolo da vicino L’iPhone XC sarà sicuramente molto diverso da gli altri due modelli, che si dovrebbero chiamare XS e XS Plus, ma ...

Keynote APPLE : APPLE Watch 4 - ritardo iPhone LCD e USB-C su iPad Pro : Mancano poche ore al Keynote Apple dove saranno presentati gli iPhone 2018 e altri nuovi prodotti di Cupertino. Dal nuovo Mac al nuovo iPad Pro, arrivano le indiscrezioni dell’ultimo minuto ed è una voce molto attendibile quella che le sta diffondendo, quella dell’analista Ming-Chi Kuo. Macrumors è riuscita ad avere accesso all’ultimo rapporto sulle prossime novità Apple, che dovremmo vedere domani 12 settembre con ...