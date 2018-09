Perde il controllo dell' auto durante un sorpasso e si scontra frontalmente con un tir

Perde il controllo della moto a Lierna Morto un uomo di 51 anni di Sirone : Due gravi incidenti, uno dall'esito purtroppo mortale, si sono verificati in mattinata nella nostra provincia: un uomo di 51 anni di Sirone ha perso la vita a Lierna mentre un 52enne è in gravi ...

Perde il controllo della moto a Lierna Morto un uomo di 51 anni di Sirone : Due gravi incidenti, uno dall'esito purtroppo mortale, si sono verificati in mattinata nella nostra provincia: un uomo di 51 anni di Sirone ha perso la vita a Lierna mentre un 52enne è in gravi ...

Caduta Jorge Lorenzo/ Video MotoGp Misano : al penultimo giro Perde controllo della Ducati - Marquez "ringrazia" : Caduta Jorge Lorenzo, Video MotoGp Misano: al penultimo giro perde il controllo della Ducati e Marquez "ringrazia" salendo al secondo posto. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:07:00 GMT)

Bolzano : automobilista Perde controllo del suv - investe passeggino e finisce nel cimitero : Al volante un novantenne rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale in elicottero dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il piccolo nel passeggino, sbalzato in strada bell'impatto, fortunatamente ne è uscito praticamente illeso.Continua a leggere

Napoli : Perde il controllo dello scooter - centauro muore a Coroglio : Un uomo di 60 anni, B. G., di Quarto, è deceduto intorno alle 13.30 di oggi dopo una rovinosa caduta dallo scooter. L'incidente è avvenuto in via Coroglio, a Bagnoli, nei pressi del vecchio ingresso ...

Centauro Perde il controllo della moto e finisce fuori strada : incidente a Stia : incidente stradale a Stia. Un uomo, del quale non si conoscono le generalità, è finito fuori strada mentre si trovava in sella alla propria motocicletta. A soccorrerlo i sanitari del 118 di Arezzo con ...

Auto Perde il controllo e finisce contro la fermata del bus : Purtroppo dobbiamo segnalare un incidente avvenuto in Via Tagliamento, nella serata di ieri, intorno alle ore 21, quando una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ...

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro nel Ragusano - morta 24enne : Una ragazza di ventiquattro anni è morta in un incidente stradale sulla strada provinciale Acate-Dirillo nel Ragusano. Si chiamava Greta Celeste: sola in auto, la giovane avrebbe perso il controllo della sua Fiat Punto, andando prima a sbattere contro il guardrail e finendo la sua corsa contro un muro.Continua a leggere

THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni del 14 agosto 2018 : Shaun Perde il controllo e fugge via - lascerà l'ospedale? : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 14 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun parte con Lea per un viaggio chiarificatore; Jared viene licenziato.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 10:20:00 GMT)

Perde il controllo dell'Harley Davidson : in prognosi riservata : Perde il controllo della sua Harley Davidson: è in prognosi riservata. L'incidente è accaduto ieri, lunedì 13 agosto al casello di Volpiano. Perde il controllo della sua Harley Davidson Ieri, un ...

Nettuno - ubriaco Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo : la figlia di 9 anni muore sul colpo : Ancora una piccola vita spezzata in un incidente stradale questa notte poco dopo le 24 in via dei Frati a Nettuno, una strada interna che dal centro della cittadina balneare porta verso la periferia . ...

Perde il controllo dell'auto - muore a 24 anni accanto alla fidanzata : L'incidente la notte scorsa sulla Ferrara-Mare, nei pressi di Masi Torello. La ragazza, 27 anni, ricoverata in ospedale

VD : conducente Perde controllo veicolo - muore passeggero 24enne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perde il controllo della moto e muore a 34 anni : La tragedia a poche centinaia di metri da casa. La vittima era un metalmeccanico con la passione per il Cosplay