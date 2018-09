Vitalizi | Di Maio | “700 ricorsi di ex parlamentari per il taglio? Dis-onorevoli” Fico

Vitalizi - il vicepremier Di Maio attacca i ricorsi anti-taglio. Ed è subito polemica : Nuovo capitolo della guerra di M5s contro gli ex deputati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato una serie di attacchi contro di loro, alla notizie della presentazione dei ricorsi contro il taglio ...

Oltre 700 ex deputati ricorrono contro il taglio dei Vitalizi. Di Maio : “Non conoscono vergogna” : Sono già quasi 700 i ricorsi presentati da ex deputati della Repubblica contro il taglio dei vitalizi approvato dalla Camera qualche mese fa. Di Maio commenta: "Ma questi ex dis-onorevoli lo sanno cosa è la giustizia sociale? Credo di no,ma lo scopriranno presto. E lo scopriranno anche gli ex senatori".Continua a leggere

Cicciolina - Vitalizio pignorato : che fine ha fatto oggi : «Di Maio mi ha fatta diventare il simbolo dello spreco» : Prendeva circa 3000 mila euro al mese ma il taglio dei vitalizi ha colpito anche Ilona Staller che si è dovuta 'accontentare' di 1700 euro. Come se non bastasse, è sopraggiunto il pignoramento dello ...

Taglio Vitalizi - Ilona Staller contro Luigi Di Maio : “Mi ha messo alla gogna - gli chiederò i danni” : "Luigi Di Maio mi ha fatto diventare il simbolo dello spreco, mi ha messo alla gogna e ora sui social mi massacrano. Sono stanca, quelli che mi hanno insultato li denuncerò uno per uno. E sto valutando di chiedere al vicepremier i danni", ha dichiarato Ilona Staller, in arte Cicciolina, al settimanale Oggi, affrontando la questione del Taglio dei vitalizi parlamentari.Continua a leggere

Renzi contro Di Maio su Facebook : "Si è tenuto il Vitalizio"/ Video - torna in campo : "Toccherà di nuovo a noi" : Renzi contro Di Maio su Facebook: "Si è tenuto vitalizio", Video. Il ritorno in campo col Pd: "Toccherà di nuovo a noi". Le ultime notizie.

Renzi contro Di Maio su Facebook : “Si è tenuto il Vitalizio”/ Video - torna in campo : “Toccherà di nuovo a noi” : Renzi contro Di Maio su Facebook: “Si è tenuto il vitalizio”, Video. E prepara il ritorno in campo col Pd: “Toccherà di nuovo a noi”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Luigi Di Maio - l'ultima pagliacciata : brindava in piazza per i Vitalizi - che fine fanno quei milioni : brindavano in piazza, Luigi Di Maio e i grillini. Ma ora si scopre che i 43 milioni di risparmio annuo , briciole, nell'economia di uno Stato, con il taglio dei vitalizi dei deputati non verranno utilizzati per 'finanziare i diritti', come pomposamente annunciato qualche giorno fa dai 5 Stelle, ma semplicemente ...

Matteo Renzi : “Hanno tagliato i Vitalizi degli altri - ma quello di Luigi Di Maio non è stato toccato” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio sul taglio dei vitalizi e sul Decreto dignità, definendolo "ministro della Disoccupazione". L'ex presidente del Consiglio sul taglio dei vitalizi attacca: "Il vitalizio di Di Maio – perché Di Maio, Fico e tanti altri con la scorsa legislatura hanno ottenuto il vitalizio – non lo hanno toccato. Hanno toccato alcuni di quelli del passato".Continua a leggere

Taglio Vitalizi - Giuliano Cazzola attacca Luigi Di Maio : 'Farò ricorso' : La Presidenza della Camera ha da pochi giorni approvato il Taglio dei vitalizi [VIDEO]per 1338 ex deputati, misura che entrera' in vigore dal 1 gennaio 2019 e che consentira' di risparmiare 40 milioni all'anno. Roberto Fico ha firmato la proposta del Movimento 5 Stelle, incontrando le resistenze di alcuni parlamentari di Forza Italia, ma non solo. Anche diversi ex parlamentari si sono schierati contro la misura dei 5 Stelle. Tra questi c'è ...

Abolizione Vitalizi - l’ex parlamentare Mauro Zani contro Luigi Di Maio : “Povero esserino - io non sono un ladro. Farò ricorso” : L'ex parlamentare Mauro Zani annuncia il ricorso contro la delibera che dispone il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati e scrive a Di Maio: "Lo so che il popolo sta con te. E so che il popolo sbaglia a volte. Ha sbagliato una volta in Italia e un'altra in Germania. Se vuoi ti faccio un disegnino".Continua a leggere

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla legge Fornero ci hanno mentito come sui Vitalizi’ (VIDEO) : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio torna oggi a parlare di vitalizi e Pensioni. Mentre si resta in attesa di conoscere i dettagli del piano per il superamento della legge Fornero [VIDEO] che prevede la quota 100 per tutti, la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e la quota 41 per i lavoratori precoci, il vicepremier pentastellato rilancia la battaglia per il taglio degli assegni Pensionistici privilegiati ...

Vitalizi - Di Maio : “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” : Dopo i Vitalizi “stiamo anche per tagliare le pensioni d’oro dai 4000 euro in su. Tutte quelle pensioni d’oro per chi non ha versato i contributi“. Lo ha detto Luigi DI Maio in diretta su Facebook. “Se hai 20mila euro pensione e non hai contributi, io ti do la pensione per quanti contributi hai versato”, spiega il vicepremier. Dopo la Camera, “stiamo procedendo in tutte le regioni d’Italia a tagliare i Vitalizi ai ...

Vitalizi : Di Maio - promuovere eventi 'bye bye' ovunque - anche in spiaggia : eventi 'per raccontare il significato che ha' il provvedimento che 'non è solo un taglio ma anche la smentita a tutte quelle balle che ci hanno sui diritti acquisiti della politica in queti anni. ...

Vitalizi : Di Maio - promuovere eventi ‘bye bye’ ovunque - anche in spiaggia : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “I Vitalizi sono anche una questione di volontà politica perchè quando una cosa si vuol fare, si può fare. Per questo vi chiedo di promuovere eventi ‘bye bye ai Vitalizi’ in tutta Italia: nei bar, in spiaggia (senza stalkerizzare le persone..), dove volete”. Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Fb. eventi “per raccontare il significato che ha” il provvedimento che “non è ...