Motogp | Petrucci partirà ottavo a Misano

Motogp – Petrucci ‘minaccia’ le Ducati a Misano : “vanno fortissimo e noi gli vogliamo andar dietro” : Danilo Petrucci contento al termine della prima giornata di prove sul circuito di Misano: le parole del ternano del team Pramac Andrea Dovizioso è il più veloce della prima giornata di prove sul circuito di Misano. Dopo la buona Fp1 del mattino, il forlivese della Ducati ha chiuso in testa alla classifica dei tempi anche le Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, seguito da Lorenzo e Crutchlow. Ottimo sesto posto per Danilo ...

Motogp – Petrucci - la visita al Vaticano e il Gp di San Marino : Danilo sincero ed esilarante sull’incontro con Papa Francesco : Danilo Petrucci commenta l’incontro con Papa Francesco tra le risate e le emozioni: le sensazioni del ternano Pramac alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valido per la tredicesima tappa del Mondiale 2018 di MotoGp. Tanti pre-event, ieri, tra divertimento e forti emozioni: se Lorenzo ha guidato un veicolo ...

Motogp - Petrucci - Iannone - Marquez - Pedrosa e Miller parlano dell'incontro con Papa Francesco : È stato incredibile, ha detto cose speciali per noi, sulla passione ed essere un Campione nella vita prima che nello sport. Non lo dimenticherò mai, incontrare il Papa non è qualcosa che succede ogni ...

Motogp - Domenicali scarica definitivamente Lorenzo : “contenti dell’arrivo di Petrucci - aiuterà Dovi a fare tanti punti” : L’amministratore delegato della Ducati ha chiuso definitivamente la questione Lorenzo, sottolineando di essere soddisfatto dell’arrivo di Petrucci in Ducati Il Gp di Misano si avvicina, la Ducati affila gli artigli per provare ad ottenere un risultato di prestigio di quello che può essere considerato il proprio Gran Premio di casa. AFP/LaPresse Claudio Domenicali ci spera, contando sulla concentrazione di Dovizioso e Lorenzo, ...

Motogp - Gp Misano : I piloti in visita dal Papa - Petrucci - 'Sarà un giorno che non dimenticherò' : Ci ha fatto un discorso molto bello sulle passioni e sull'essere campioni nella vita prima dello sport. E' stato molto emozionante, un giorno che non dimenticherò. Spero che questo mi aiuti a fare ...

Motogp - Gara cancellata a Silverstone - il commento di Petrucci : 'ecco perchè non potevamo continuare ad aspettare' : Danilo Petrucci commenta la difficile domenica di Silverstone e la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna: le parole del ternano del Team Pramac Dopo un continuo slittamento è finalmente ...

Motogp – Dall’incidente di Rabat al buon momento di Lorenzo : l’analisi di Danilo Petrucci : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il sabato caotico di qualifiche del Gp della Gran Bretagna: il ternano tra pioggia e cambi di programma Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna: il maiorchino ha concluso le qualifiche di oggi a Silverstone davanti a atutti, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da Johann Zarco. Giornata complicata in casa Yamaha, con Vinales e Rossi rispettivamente 11° e ...

Motogp – Q2 rimandata a Silverstone : Petrucci e Crutchlow esilaranti [VIDEO] : Che ridere con Crutchlow e Petrucci in attesa della Q2 del Gp della Gran Bretagna Un sabato complicato, per la MotoGp, oggi a Silverstone: la pioggia arrivata sul finale delle Fp4 ha fatto qualche ‘danno’ di troppo. Il più grave sicuramente è stato l’incidente di Tito Rabat, colpito dalla moto di Morbidelli, in curva 7, dove diversi piloti sono stati protagonisti di cadute a causa delle pozzanghere d’acqua. Lo ...

Motogp – Indicente Rabat - Petrucci lancia l’allarme : “vi racconto cosa ho visto - domani? : Danilo Petrucci racconta l’incidente di Tito Rabat durante l’ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone Scene di panico questo pomeriggi sul circuito di Silverstone durante la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna. A poco più di 10 minuti dal termine una breve ma intensa scarica di pioggia che ha messo i bastoni tra le ruote a diversi piloti: Rins è ...

Motogp Libere3 Silverstone - bene Crutchlow; Petrucci è 2° : entra in Q2 : Cielo soleggiato, freddo e qualche chiazza di umido in pista per le Libere3 della MotoGP a Silverstone. Sessione che non ha stravolto la combinata dei tempi per l'accesso alla Q2, sigillando in ...

Motogp - Lorenzo polemico su Petrucci - Jorge commenta l'atteggiamento di Danilo : 'mi dà sempre la colpa' : Jorge Lorenzo commenta il quasi scontro con Danilo Petrucci, il pilota della Ducati polemico nei confronti del collega italiano Un episodio particolare, durante le Fp2 sul circuito di Silverstone, ha ...

