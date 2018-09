“Quella specie di…” Senza freni | sfogo brutale Giuliana De Sio contro l’ex toyboy e

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 settembre 2018) Lo scorso anno è stata assoluta protagonista di Ballando con le Stelle 2017. Nel salotto di Milly Carlucci,De Sio ha impressionato tutti, ma lo stress l’avrebbe portata – come confermato un anno dopo da Alberto Dandolo su Oggi – a distruggere il suo camerino dopo l’eliminazione. Una notizia che lei aveva bollato come un colpo di sceneggiatura degli autori del programma. A un passo dalla finale, la De Sio è stata fatta fuori. Un’eliminazione che non le è andata giù facilmente; in un’intervista al settimanale ‘Chi’,aveva rivelato di non gradire i voltagabbana della giuria: “Non dormo da tre mesi perché di notte ripasso mentalmente i passi dei balletti e mi sveglio con l’ansia di non farcela – aveva raccontato l’attrice -. Ho perso cinque chili, sono piena di lividi e passo due ore dal ...