Bassa Romagna Oltre 200 espositori in Fiera Dedicata ad agricoltura | artigianato

Bassa Romagna in Fiera : oltre 200 espositori e area espositiva di 15mila metri per la 27a edizione : Ricco il programma delle iniziative che accompagneranno i nove giorni dell'evento con incontri, dibattiti, spettacoli, concerti e tanto altro. SABATO 8 SETTEMBRE La prima giornata della biennale, ...

Lugo. XXVII Bassa Romagna in Fiera : dieci giorni di appuntamenti nel centro storico cittadino. : Per l'occasione il monumento dedicato a Francesco Baracca si trasformerà in uno speciale palcoscenico per spettacoli, dibattiti ed esibizioni. Tra le iniziative che animeranno la biennale nei dieci ...