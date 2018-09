WWF e Chef Rubio insieme per la campagna “io sto con la natura – adotta un gorilla”

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) WWF elanciano oggi una nuovain difesa di una delle specie più carismatiche del pianeta, il gorilla, ancora sotto scacco dei bracconieri: in soli 8 anni, infatti, abbiamo perso il 20% della popolazione del gorilla di pianura occidentale – Gorilla gorilla. L’idea nasce da un’esperienza diretta cheha vissuto di recente visitando proprio uno dei tanti progetti di conservazione e difesa delle specie che il WWF porta avanti in tutto il mondo, quello che tutela la Riservale di Dzanga-Sangha nella Repubblica Centrafricana. Da questa esperienza è nato il desiderio di sostenere l’impegno del WWF e lanciare il messaggio in difesa dei gorilla che in quell’area vengono protetti con un investimento massiccio di risorse per formare ranger e sorvegliare l’area, aiutare le comunità locali nelle attività di educazione ed economiche come l’eco-turismo, ...