MotoGp : Gb - a Crutchlow le terze libere : Il suo compagno di scuderia, lo spagnolo Jorge Lorenzo, è solo 15/o a oltre un secondo e mezzo da Crutchlow, Nono tempo per la Honda del campione del mondo e leader del Mondiale Marc Marquez. Da ...

MotoGp Libere3 Silverstone - bene Crutchlow; Petrucci è 2° : entra in Q2 : Cielo soleggiato, freddo e qualche chiazza di umido in pista per le Libere3 della MotoGP a Silverstone. Sessione che non ha stravolto la combinata dei tempi per l'accesso alla Q2, sigillando in ...

MotoGp - GP Silverstone. Prove libere 3 : Cal Crutchlow in testa - 6° Valentino Rossi : La classifica dei tempi combinati dopo le libere 3 1 A. DOVIZIOSO 2:01.385 2 C. Crutchlow +0.005 3 M. VIÑALES +0.061 4 M. MARQUEZ +0.144 5 J. LORENZO +0.397 6 J. MILLER +0.434 7 D. PETRUCCI +0.508 8 J.

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Crutchlow il migliore - bene Vinales e Valentino Rossi - Marquez e Dovizioso si nascondono : E’ del britannico Cal Crutchlow (Honda) il miglior crono delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di casa a Silverstone il centauro del team di Lucio Cecchinello, che ha confermato l’accordo con la squadra gestita dal team manager italiano, si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 2’01″866, sfruttando la gomma morbida al posteriore, in ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso fulmine nella FP2 su Crutchlow e Vinales. Marquez 4° - Rossi 8° con ottimo passo : Dopo una mattinata con la Yamaha sugli scudi, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP riporta in vetta la Ducati, più precisamente quella di Andrea Dovizioso, che ha chiuso il pomeriggio con il tempo di 2:01.385, precedendo di appena 5 millesimi il padrone di casa Cal Crutchlow (LCR Honda) mentre al terzo posto si è piazzato Maverick VInales (Yamaha) a 61, che conferma come la moto giapponese sia ...

MotoGp Crutchlow allunga con la Honda : pilota ufficiale fino al 2020 : L'intesa fra l'HRC e Crutchlow si allunga: la Honda Racing Corporation ha infatti annunciato il prolungamento dell'accordo con il pilota britannico fino al 2020. Crutchlow dal 2015 guida una Honda ...

MotoGp – Crutchlow e il meteo birichino nella gara di casa : “domani sarà la giornata chiave” : Crutchlow, il rinnovo di contratto con Honda e la gara di casa: le sensazioni del britannico prima del Gp di Silverstone Un agosto di fuoco per la MotoGp: solo una settimana di pausa per i piloti del mondo a due ruote, alcuni dei quali sono stati però impegnati ugualmente in sella alle loro moto per i test con le loro squadre. La MotoGp si sposta adesso a Silverstone dopo l’appassionante gara al Red Bull Ring, dove Lorenzo ha avuto ...

MotoGp - Crutchlow e Honda insieme altri due anni : SILVERSTONE - Annuncio a sorpresa da parte della Honda di aver rinnovato il contratto fino al 2020 a Cal Crutchlow, che rimarrà nel team satellite di Lucio Cecchinello LCR, ma continuerà a usufruire ...

MotoGp : Cal Crutchlow rinnova il contratto con la LCR Honda fino al 2020 : Il quadro della griglia della prossima MotoGP va delineandosi. Dopo gli annunci e le ufficializzazioni dei grossi calibri, con il passaggio di Jorge Lorenzo in Honda al fianco di Marc Marquez ad aver stupito tutti, arriva alla vigilia del weekend del dodicesimo round del Mondiale 2018 la conferma del rinnovo del britannico Cal Crutchlow con il team LCR Honda. Nell’appuntamento di casa per Cal, a Silverstone (Gran Bretagna),è giunta una ...

MotoGp – Cal Crutchlow rinnova con Honda : ecco i dettagli dell’estensione contrattuale : Cal Crutchlow ha rinnovato il suo legame con la Honda Racing Corporation: ecco i dettagli dell’estensione contrattuale Dopo le buone prestazioni offerte in pista, Cal Crutchlow si è conquistato il rinnovo di contratto con la Honda Racing Corporation. Il pilota britannico ha trovato l’accordo con il team giapponese per un’estensione di contratto fino al 2020. Cal Crutchlow si è detto molto contento per il rinnovo: ...

MotoGp - Crutchlow rinnova con Honda fino al 2020 : arrivato stamattina l'annuncio da parte di Honda Racing Corporation, HRC,: Cal Crutchlow e la casa giapponese hanno firmato un'estensione del contratto fino al 2020. Crutchlow corre in sella alla ...

MotoGp – Il talento di Rossi e l’avvertimento a Lorenzo - Crutchlow diretto : “per Jorge sarà uno shock - vive nei sogni” : Cal Crutchlow, il talento di Valentino Rossi e l’arrivo di Lorenzo in Honda: la verità del britannico della LCR Ancora qualche giorno di relax per i piloti della MotoGp prima di tornare in pista, a Silverstone, per un nuovo appuntamento col campionato Mondiale. Si prospetta un weekend di gara infuocato dopo la bagarre della settimana scorsa al Red Bull Ring tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, ma gli occhi sono puntatissimi anche in ...

MotoGp Austria - Petrucci : «Ho provato con Crutchlow - ma va bene così» : SPIELBERG - Nel Gp d'Austria Danilo Petrucci alla fine ha chiuso in quinta posizione, davanti a Valentino Rossi e a poco più di tre secondi da Cal Crutchlow, arrivato quarto. Forse il pilota italiano ...

MotoGp – Cal - che burlone! Lo scherzo di Crutchlow a Cecchinello in Austria è tutto da ridere [VIDEO] : Con Cal Crutchlow la risata è sempre dietro l’angolo: lo scherzo del britannico della LCR a Cecchinello Tempo di qualifiche al Red Bull Ring: i piloti della MotoGp sono pronti a sfidarsi per le migliori posizioni in griglia di partenza. Un weekend complicato in casa Yamaha, con Valentino Rossi costretto a passare dalla Q1 dopo un venerdì di prove difficile, tra problemi tecnici e pista bagnata. In Austria c’è anche tempo per ...