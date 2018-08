Ufficiale il tour 2019 di Ariana Grande e il matrimonio con Pete Davidson nello stesso

Vuelta a España 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Málaga per il via Ufficiale. Entrambi si cimenteranno nel Tour of Britain : Una notizia che ci si aspettava ed oggi è arrivata la conferma. Chris Froome non sarà al via della Vuelta a España 2018 e quindi non difenderà la vittoria del 2017 della corsa a tappe spagnola. Il corridore britannico, vincitore quest’anno del Giro d’Italia e terzo nel Tour de France, non sarà a Malaga (25 agosto). Il “keniano bianco” ha optato infatti per essere protagonista sulle strade del Tour of Britain (2-9 ...

Ufficiale la nuova data dei Negramaro a Bari per il tour indoor : biglietti in prevendita : La nuova data dei Negramaro a Bari arriva a qualche giorno dalle prevendite ufficiali per il tour indoor che terranno a partire dal mese di novembre. La nuova tappa pugliese è attesa per l'11 dicembre. Si aggiunge quindi un nuovo appuntamento per il tour di Giuliano Sangiorgi e i suoi, che saranno di nuovo sul palco con una serie di concerti che terranno in giro per l'Italia a supporto di Amore che torni e a un anno esatto dal rilascio del ...

Esce ad ottobre l’album dei Maneskin : l’annuncio Ufficiale in attesa del tour autunnale : L'album dei Maneskin verrà rilasciato nel mese di ottobre 2018. Era già noto che il disco di inediti della band di X Factor sarebbe uscito dopo l'estate, nel periodo autunnale, ma oggi è stato annunciato il mese preciso che accoglierà il rilascio del nuovo album del gruppo: ottobre. Il disco vedrà la luce con l'etichetta discografica Sony Music e vedrà in tracklist il primo singolo in italiano della band guidata dal frontman Damiano: Morirò ...

Tour de France – Caduta Sagan : adesso è Ufficiale! Sui social l’annuncio della Bora-Hansgrohe : Peter Sagan ce la fa! L’annuncio ufficiale della Bora-Hansgrohe dopo la Caduta dello slovacco nella 17ª tappa del Tour de France Brutta Caduta, ieri, nella 17ª tappa del Tour de France per Peter Sagan: lo slovacco, campione del mondo, ha raccontato di essere caduto da solo e di aver sbattuto contro una roccia, nel bosco, ma dagli esami medici non è emersa alcuna frattura. Se il team Bora-Hansgrohe, ieri, non si è voluto sbilanciare ...

Ufficiale il tour 2019 di Vasco Rossi - nuovi concerti di VascoNonStop Live negli stadi : l’annuncio del rocker : A un mese esatto dalla conclusione a Messina del VascoNonStop Live, diventa Ufficiale la previsione di un tour 2019 di Vasco Rossi, come sempre negli stadi. Il 21 luglio corso il San Filippo di Messina ospitava l'ultima data del tour del rocker, il primo dopo il traguardo di Vasco Modena Park e il quarantennale di carriera dell'artista, un nuovo inizio dopo aver già fatto la storia coi numeri del concerto dalla più grande presenza di ...

Ufficiale il tour di Calcutta nei palasport dopo Verona e Latina : info biglietti in prevendita : Il tour di Calcutta nei palasport è finalmente Ufficiale. dopo le date di Latina del 21 luglio, nella quale è stato ospite anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Valerio Bulla è pronto ad approdare nei palasport a partire dal 19 gennaio 2019 con prima data alla Kioene Arena di Padova. Il prossimo appuntamento non è meno prestigioso dei concerti che seguiranno, dal momento che Calcutta sarà all'Arena di Verona il 6 agosto per un live che ...

Ufficiale il tour nei palasport di Cesare Cremonini dopo il successo degli Stadi : i dettagli : Il tour nei palasport di Cesare Cremonini è Ufficiale. Secondo quanto riporta Rockol, la conferma sulla nuova sessione di live sarebbe già arrivata, con un deciso Sì da parte di Live Nation che sarà quindi ancora incaricato dedicarsi agli spettacoli dell'artista bolognese. La prima volta di Cesare Cremonini negli Stadi ha confermato le buone intuizioni della vigilia, portando uno show ben all'altezza delle aspettative e con un carico ...

Ufficiale la nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire : al via la prevendita dei biglietti : La nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire è finalmente Ufficiale. Il prossimo appuntamento con la tournée a Bari si terrà il 4 ottobre, al PalaFlorio, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La prevendita esclusiva per gli appartenenti al Fan Club inizierà alle ore 16 del 19 maggio e proseguirà per le 24 ore successive, fino alle 15 del 20 maggio. Il limite di acquisto per ogni ...