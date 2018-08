Tragedia in Calabria | pioggia ingrossa torrente | 5 morti e vari dispersi

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

Tragedia in Calabria : pioggia intensa e il torrente straripa. Morti almeno 10 escursionisti : Dramma nel Parco Pollino. La pioggia intensa delle ultime ore ha fatto esondare un torrente nella zona di Castrovillari, in Calabria , che ha travolto due gruppi di escursionisti del nord Italia . I ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Sconvolti dalla Tragedia - spero non cresca il numero di morti” : “Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ‘fai-da-te’. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti”. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, ...

Maltempo - escursionisti travolti da torrente in Calabria : “Immane Tragedia - il numero dei dispersi potrebbero essere alto” : ”E’ una immane tragedia. I nostri ospiti per fortuna erano già rientrati dall’escursione. Al momento sono qui nella piazza di Civita che è piena di tutti i mezzi di soccorso possibili. Speriamo che il bilancio non peggiori. Il problema è che al momento non si sa il numero dei dispersi perché oltre ai turisti che si muovono con le guide, in molti si avventurano da soli’‘. Lo racconta all’Adnkronos il ...

“Ci sono morti e dispersi”. Calabria - maltempo killer. Tragedia in provincia di Cosenza : cosa è successo : maltempo killer: dopo le ondate degli ultimi giorni, piogge e temporali sono arrivati anche in Calabria, dove il torrente Raganello si sarebbe ingrossato provocando alcuni morti. È successo nell’area delle Gole del Raganello a Civita, nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l’ingrossamento del letto del torrente e alcune persone sono rimaste bloccate sugli ...

Tragedia in Calabria - bomba d’acqua travolge escursionisti : diverse vittime - bimbo in ipotermia : Sarebbero cinque, secondo la Protezione civile nazionale, i morti provocati dall’ondata del torrente a Civita, nel Cosentino. Tra loro una giovane ragazza non ancora identificata e il cui corpo è stato recuperato. Altre 12 persone sono state individuate e sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. La giovane faceva parte di una comitiva di dodici persone (sei ragazzi e sei ragazze) arrivata ...

Maltempo - Tragedia in Calabria : travolti da un torrente in piena - i morti sono almeno 5 : Allarme in Calabria dove a causa del forte Maltempo sedici escursionisti sono stati travolti da un’ondata di piena mentre facevano rafting nel torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un primo bilancio parla di 5 morti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno recuperato 13 persone, 12 in vita e una ragazza già deceduta. sono in corso di recupero gli altri tre escursionisti. I soccorritori ...

Tragedia in Calabria - treno investe famiglia : la bimba era sfuggita alla madre ed è stata travolta insieme al fratello - la donna è in terapia intensiva : Tragedia in Calabria dove due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico S.D.A.. I medici del Grande Ospedale ...

Tragedia in Calabria - attraversano i binari per andare a mare mentre passa il treno : morti due bimbi - gravissima la madre : Una terribile Tragedia sconvolge la Calabria e in modo particolare la comunità jonica della Provincia di Reggio Calabria: a Brancaleone, il paese “epicentro” della disastrosa alluvione del 1° novembre 2015 quando la linea ferroviaria jonica venne travolta dal maltempo. Proprio quel tratto di ferrovia oggi è protagonista di un altro dramma: nel pomeriggio due bambini, accompagnati dalla madre, stavano attraversando i binari per andare ...

Tragedia in Calabria - donna muore mentre si fa il bagno : Poche ore fa in Calabria, una donna è morta mentre si faceva il bagno in mare. Ancora non sono chiare le cause del decesso, ma probabilmente sarebbe annegata. Sempre nella giornata di oggi un ragazzo avrebbe cercato di togliersi la vita gettandosi da un ponte. Calabria, 60enne muore in mare Nella giornata di oggi 10 luglio una donna di 60 anni, di cui al momento non è stato reso noto il nome, è deceduta nel vibonese, precisamente nelle acque ...