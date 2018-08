Raganello | chi sono le 10 vittime | tre i napoletani | due i romani Antonio | cosentino | fu

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse ...

Gole del Raganello - le foto del salvataggio della piccola Chiara : In gravi condizioni ma viva. La piccola Chiara ha appena 8 anni ed è una dei sopravvissuti alla tragedia delle Gole del Raganello, dove la piena del torrente ha travolto gli escursionisti che si ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Federparchi : epilogo determinato dalle avverse condizioni meteo : “A nome di tutta Federparchi esprimo dolore e cordoglio per le vittime della Tragedia del Pollino, ci sentiamo vicini ai loro familiari a cui va tutta la nostra solidarietà“, scrive in una nota il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. “Le avverse condizioni del meteo hanno determinato un epilogo drammatico per gli escursionisti“. “I Parchi naturali e tutte le aree protette del nostro Paese sono luoghi di ...

Antonio De Rasis - chi è il soccorritore del Rigopiano tra i morti del Raganello/ Guida travolto da torrente : Antonio De Rasis, chi è il soccorritore del hotel Rigopiano tra i morti nelle Gole del Raganello: Calabria, ultime notizie e messaggi per la vittima. La Guida travolta dal torrente(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:12:00 GMT)

Raganello - chi sono le vittime : coppia napoletana lascia due figlie - Antonio volontario al Rigopiano : sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello mentre dalla Protezione civile informano che non ci sono più dispersi. Ecco i nomi nomi e le storie delle vittime: LEGGI ANCHE...

Calabria - Chiara a 9 anni salvata dalla strage del Raganello : era vicino a un cadavere : Tra i superstiti della strage degli escursionisti nelle Gole del Raganello a Cosenza, in Calabria, c'è una bimba di 9 anni, Chiara. È stata trovata in ipotermia e sotto choc accanto ad un cadavere. "Ce la farai piccola", ha scritto uno dei suoi soccorritori. Forse i suoi genitori sono tra le vittime della piena del torrente.Continua a leggere

Chiara - bimba ritrovata ferita accanto a cadavere nelle Gole del Raganello. Il soccorritore : "Ce la farai - piccola" : È stata trovata vicino a un cadavere, Chiara, la bambina di 8 anni salvata ieri dopo l'onda che ha investito un gruppo di escursionisti nelle Gole del Raganello. A riferirlo è stato il dirigente medico dell'elisoccorso regionale Calabria Pasquale Gagliardi, che l'ha tratta in salvo: "Era semicosciente ma in evidente stato di choc. L'abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente i ...