VIDEO Torino-Roma | 0-1 | | highlights e gol Di Francesco | ' Gli elogi sui social non ci

VIDEO/ Torino-Roma (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 1^ giornata) : Video Torino Roma (0-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A, decisa da un gran gol di Edin Dzeko a pochi minuti dal triplice fischio.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Edin Dzeko - gol al volo in Torino-Roma. Tutte le sue prodezze in giallorosso : VIDEO : Destro, sinistro, testa. Edin Dzeko segna in tutti i modi e non smette mai di stupire. Quella contro il Torino è l'ennesima prodezza della sua carriera, inaugurata ad alti livelli con il Wolfsburg e ...

VIDEO Edin Dzeko - gol da cineteca in Torino-Roma 0-1 : numero da antologia - che tiro al volo! : Edin Dzeko ha segnato un gol clamoroso in Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. L’attaccante giallorosso ha confezionato un vero e proprio cioccolatino, all’89’ ha messo a segno la rete che è valsa la vittoria alla compagine capitolina: cross dalla destra di Kluivert e vertiginoso tiro al volo del bosniaco che ha insaccato. Gol da cineteca, di seguito il VIDEO della rete di Edzin ...

Torino-Roma - gol assurdo di Edin Dzeko : il bosniaco si inventa una pazzesca rete… ‘senza senso’ [VIDEO] : L’attaccante bosniaco della Roma decide il match con il Torino con un gol capolavoro che non lascia scampo a Sirigu Una partita in equilibrio per novanta minuti, piegata a favore della Roma da un gol pazzesco di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco si inventa una conclusione assurda sul cross di Kluivert, piazzando la palla all’incrocio e facendo esplodere i tifosi romanisti, rimasti allibiti davanti a tanta bellezza. Una ...

Il Var è già intervenuto nella domenica di Serie A, dopo gli episodi di Verona: in Torino Roma l'arbitro Di Bello ha Annullato il gol di Iago Falque.

Zaza dà 'appuntamento' ai tifosi del Torino - il primo messaggio di Simone da calciatore granata [VIDEO] : Simone Zaza è un calciatore del Torino da ieri, l'attaccante in arrivo dal Valencia manda il suo primo messaggio social ai tifosi granata ' Vi aspettiamo domani allo stadio e sempre forza Toro ': così ...