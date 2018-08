Niente donne in curva Nord Identificati gli autori del volantino laziale

Lazio - "Niente donne in curva" : primi identificati per il volantino sessista all'Olimpico : Nelle prossime ore potrebbero scattare le prime denunce per i foglietti distribuiti sabato sera alla vigilia del match col Napoli. La società si dissocia

CAMILLA MANGIAPELO E RICCARDO GISMONDI - UOMINI E DONNE/ Niente crisi - ma le spiegazioni non convincono (Video) : CAMILLA MANGIAPELO e RICCARDO GISMONDI, UOMINI e DONNE, dopo due anni d'amore è crisi per la coppia: lei ha lasciato la casa di Roma dove convivevano, tutti i dettagli.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:36:00 GMT)

Roma - Casa delle donne è rottura con sfratto Niente accordo con il Comune : Ora la Casa Internazionale delle donne di Trastevere potrebbe chiudere per davvero. Ieri, dopo mesi di annunci, c'è stato l'incontro tra il direttivo della Casa e il Comune, rappresentato da una ...

Niente sesso - siamo inglesi! Rapporti non soddisfacenti per metà giovani donne in GB : Quasi la metà delle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni non gode di una vita sessuale piacevole, suggerisce una ricerca Public Health England condotta in Inghilterra fra circa 7...