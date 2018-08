Boxe | l’elenco dei 17 convocati dell’Italia per il Training Camp ad Assisi

Boxe - l’elenco dei 13 convocati dell’Italia per il Training Camp ad Assisi : Sono 13 i pugili azzurri convocati per il Training Camp della nazionale élite che si svolgerà dal 5 al 12 agosto ad Assisi, al Centro Nazionale di pugilato di Santa Maria degli Angeli. Assieme agli atleti convocati tre tecnici: Gianfranco Rosi, Gianmaria Morelli e Carmelo Mammana. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Peso Pugile Comitato ASD 52 NICOLA CORDELLA (98) PL BEBoxe COPERTINESE 52 CAPPAI MANUEL(92) LZ G.S. FIAMME ...