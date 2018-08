Scritte con minacce e insulti alla sede della Lega di Bergamo | Calderoli | ' ' Così ci

Casapound apre a Biella - Scritte con minacce fuori la sede. Infuria la polemica : ...una sede a Biella - affermano - non possiamo accettare che chi specula sulle condizioni materiali di povertà e disagio degli ultimi per alimentare l'odio razzista possa avere agibilità politica nella ...

Concorso INPS - il 20 settembre le due prove Scritte : come prepararsi e cosa studiare - Informazione Fiscale : ... anche in questo caso i candidati dovranno rispondere ad una serie di domanda a risposta multipla sulle seguenti materie : scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto ...

Fondi periferie - sindaci veneti : “Tutelare convenzioni sottoScritte”. Zaia : “Esecutivo ha liberato avanzi per 8mila comuni” : I sindaci della Lega sottoscrivono l’appello firmata dagli altri primi cittadini delle città capoluogo. Il governatore Luca Zaia, invece, difende l’esecutivo. Gli esponenti del Carroccio in Veneto si spaccano sul fronte della decisione del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città. “Vogliamo stare lontano dalle strumentalizzazioni politiche e auspichiamo di costruire con il Governo un ...

BPER Banca Beach Volley Tour : Sulla sabbia del 4 Vele di Pescara lo spettacolo della quinta tappa con 70 coppie iScritte : La tradizione Sulla sabbia abruzzese. Il BPER Banca Beach Volley Italia Tour torna in una delle sue case tradizionali, lo Stabilimento 4 Vele di Pescara che ospita il torneo per il terzo anno consecutivo, per la quinta e penultima tappa del circuito. Lo stabilimento 4 Vele è una delle culle del Beach Volley italiano: qui hanno allenando alcuni dei tecnici che stanno lavorando nella Nazionale italiana come Ettore Marcovecchio e Caterina De ...

Vaccini - insulti contro l’infettivologo Bassetti : Scritte nell’ospedale di Udine : Nuovo caso di minacce verso medici che prendono posizione sulle misure del governo in tema di vaccinazioni. Questa mattina all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è comparsa, su un cartello, una scritta ingiuriose contro l’infettivologo Matteo Bassetti. A quanto apprende l’AdnKronos Salute il medico nei giorni scorsi si era schierato apertamente contro il rinvio dell’obbligo. “Fattele tu le 7 ...

SottoScritte le undici convenzioni per l’Antica Kroton. Il sindaco Pugliese : si apre una fase nuova per la città : La lunga attesa, quasi quattro anni, dei cittadini di Crotone per conoscere i resti dell’Antica Kroton, sembra terminare. Era esattamente

Concorso Inps 967 posti : ecco le date delle due prove Scritte : Mentre proprio oggi – 30 giugno – inizia la prova preselettiva del Concorso Inps 967 posti per Consulente protezione sociale, che durerà fino a 3 agosto, nelle scorse ore è stata annunciato il diario delle prove scritte, che si terranno per i candidati idonei ed esonerati dalla preselettiva, il 20 settembre 2018. Nello specifico: 20 settembre 2018 ore 8,30 (lettere A-L) 20 settembre 2018 ore 14,30 (lettere M-Z) Scarica il bando del Concorso ...

Roma - ristorante offende coppia gay con Scritte sullo scontrino/ Volevano cavarsela offrendoci l'amaro : scontrino contro coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale . Il giorno dopo essere scoppiato lo scandalo del ristorante di Roma che ha offeso pesantemente una coppia di giovani ragazzi gay con delle scritte omofobe sullo scontrino, il quotidiano La Repubblica ha intervistato una delle due vittime. Di fatto il racconto è identico a quanto ...

Roma : coppia gay cena al ristorante - locale emette scontrino con Scritte omofobe : Gli episodi di omofobia e discriminazione di genere sembrano essere ancora vivi nella societa' occidentale, che si dice 'avanti' e aperta ma, in realta', non sempre lo è. Come dimostra il tragico episodio, accaduto negli Stati Uniti, del bambino ucciso dalla madre [VIDEO] perché ha confidato di provare interesse per i maschi. Un caso spiacevole è accaduto nei giorni scorsi anche in Italia e ha visto come protagonisti una coppia gay e un ...

Scontrino con Scritte omofobe - ristorante romano offende coppia gay. Cameriere licenziato : Un conto a suon di frasi omofobe stampate su uno Scontrino. E così, tra il prezzo dei fiori di zucca e la carbonara è spuntata la dicitura 'pecorino no, fr... sì'. È quanto una coppia gay, al tavolo ...

Scontrino con Scritte omofobe - ristorante offende coppia gay. Cameriere licenziato : Un conto a suon di frasi omofobe stampate su uno Scontrino. E così, tra il prezzo dei fiori di zucca e la carbonara è spuntata la dicitura 'pecorino no, fr... sì'. È quanto una coppia gay, al tavolo ...

Scritte omofobe sullo scontrino - il ristorante preso d'assalto su Tripadvisor : centinaia di recensioni negative : 'Vergognoso', 'Pessimo', 'Omofobo'. Utenti di Tripadvisor scatenati contro la Locanda Rigatoni dopo l'episodio dello scontrino con insulti omofobi rivolto a due ragazzi dopo la cena. Le recensioni ...

Scritte omofobe sullo scontrino : ristorante romano offende coppia gay. Cameriere licenziato : Grave episodio di omofobia ai danni di un ragazzo gay romano di 21 anni e del suo fidanzato che giovedì sera si sono recati 'alla Locanda Rigatoni, in via Domenico Fontana', vicino Piazza San Giovanni,...

Roma - Scritte omofobe sullo scontrino : il cameriere viene licenziato e cresce la polemica sui social : ... Carlo Rienzi - Offese di questo tipo infatti danneggiano l'immagine di Roma agli occhi del mondo e hanno effetti devastanti anche sul fronte del turismo. Per tale motivo chiediamo al sindaco Raggi ...