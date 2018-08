Meteo Ferragosto 2018 | le previsioni

Il Meteo a Ferragosto : pioggia in arrivo al Sud - soleggiato al Nord : Il meteo a Ferragosto: pioggia in arrivo al Sud, soleggiato al Nord La seconda perturbazione di agosto rischia di rovinare il giorno di festa a migliaia di italiani e turisti. Dopo aver raggiunto le regioni settentrionali, il maltempo dovrebbe attraversare tutta la Penisola. Il 15 l’instabilità riguarderà buona parte del ...

Meteo - in arrivo la burrasca di Ferragosto : temporali e crollo delle temperature : La seconda perturbazione del mese di agosto porta temporali anche violenti e un crollo delle temperature. Gli esperti Meteo spiegano che la giornata di mercoledì 15 agosto, festività di Ferragosto, sarà fortemente instabile a causa di questa perturbazione atlantica che sta transitando sul nostro Paese.Continua a leggere

Allerta Meteo - il Ciclone di Ferragosto manda l’estate definitivamente k.o.? Il maltempo continuerà almeno fino al 25 Agosto! : 1/13 ...

FIRENZE - NUOVO TEMPORALE : ALLERTA Meteo/ Video ultime notizie - entro Ferragosto temperature giù di 10 gradi? : FIRENZE, NUOVO TEMPORALE: ALLERTA METEO, emesso codice arancione dalla Protezione Civile. Video ultime notizie, torna il maltempo nell'area nord-occidentale(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Ferragosto "bagnato" - scatta l'allerta Meteo : Viste le previsioni meteo sono stati annullati i tradizionali spettacoli pirotecnici del 14 agosto a Civitanova e del 15 a Porto Recanati. Niente festa e fuochi a Ferragosto, Civitanova rinvia lo ...

Allerta Meteo - criticità arancione per il “Ciclone di Ferragosto” : la protezione civile lancia l’allarme - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’area depressionaria di origine atlantica, causa del maltempo già in corso sul nord-ovest, si sta estendendo al resto del settentrione e raggiungerà, nel corso della prossima notte, anche le regioni centrali tirreniche, con rovesci e temporali localmente intensi. Al centro-nord si prevede per domani una sensibile diminuzione delle temperature, specie nei valori massimi. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Estate bagnata… in arrivo la burrasca di #Ferragosto. Allerta Meteo - vediamo come e dove : Se stavate progettando un Ferragosto in spiaggia o un picnic fuori porta, prima leggete bene questo articolo, siamo ancora in tempo per cambiare i nostri programmi. come era già stato previsto le prime piogge sono arrivate e non saranno altro che il preludio della cosiddetta burrasca di Ferragosto che se da un lato abbasserà le temperature portando un sollievo inaspettato a questo caldo afoso, dall’altro rovinerà i piani ai vacanzieri di ...

Le previsioni Meteo per Ferragosto : Informazioni utili (ma non molto confortanti) per chi sta organizzando qualcosa per il 15 agosto The post Le previsioni meteo per Ferragosto appeared first on Il Post.

Allerta Meteo - è allarme grandine per Ferragosto : SOS vendemmia : L’allarme maltempo e grandine di Ferragosto colpisce i vigneti dove è appena iniziata la vendemmia favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in relazione all’ondata di maltempo prevista sull’Italia da nord a sud che rischia di creare problemi alle coltivazioni già colpite dal maltempo con oltre mezzo miliardo di danni dall’inizio dell’anno per effetto – sottolinea la Coldiretti – dei cambiamenti ...

Previsioni Meteo - burrasca di Ferragosto. I dettagli delle prossime ore : Piogge e temperature in calo. Allerta arancione in Emilia Romagna e Lombardia. Miglioramento da giovedì, ma non per molto Ferragosto 2018 last minute, ecco 10 mete low cost

Previsioni Meteo Ferragosto : in Sardegna tempo incerto e rischio pioggia : Il giorno di Ferragosto in Sardegna “avremo una copertura a tratti intensa con locali schiarite che interesserà in particolare tutto il settore orientale dell’Isola. Non si escludono piogge a carattere di rovescio sulla regione anche se, in attesa del prossimo weekend, la giornata del 15 potrebbe essere una classica debole pausa tra due vortici,” spiega Alessandro Gallo, Meteorologo dell’Ufficio Meteo ...

Previsioni Meteo Lombardia : temporali diffusi - Ferragosto soleggiato : “Il transito di una perturbazione proveniente da ovest determinerà temporali diffusi nella giornata di oggi e fino alle prime ore di domani“: lo riporta l’odierno bollettino Meteo dell’Arpa Lombardia. “Nel resto della giornata di martedì residua instabilità, parzialmente soleggiato, possibilità di qualche rovescio. Mercoledì e giovedì giornate soleggiate con scarse probabilità di precipitazioni e temperature intorno ...