Tensione fra i No Tav e M5S dopo una mail di Alberto Perino | Da loro solo sterili

(Di lunedì 13 agosto 2018) "I Si Tav e Telt fanno i fatti, vanno avanti e lanciano gli appalti. I Cinque stelle continuano a fareproclami invece di fare atti amministrativi". È questo il senso di una lettera, a firma dello storico leader No Tav, che sarebbe stata fatta circolare in ambienti No Tav. A renderlo noto, in un comunicato, è il segretario provinciale torinese di Rifondazione comunista, Ezio Locatelli, che parla di "scontro frontale in Valsusa tra Movimento No Tav e Cinque Stelle"."E pensare che di cartucce da sparare ne avrebbero tantissime per bloccare gli ingranaggi della grande opera. Basta volerlo fare - avrebbe scritto-. Ma per non disturbare il manovratore (Telt e Lega) queste cose non vengono fatte da chi è stato mandato a Roma per bloccare la Tav". Per Locatelli si tratta della "fine di un idillio". "Una rottura che avrà ricadute non di ...