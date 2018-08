Raggi | “Buche | obiettivo programmare e intervenire sistematicamente”

romadailynews

: RT @GIGGIONAPOLI: @ChiodiDonatella @coccaclaudio @Storace @IsabellaDiManno @LisadaCa @SecondoPaulo @SoniaGrotto @alexfa33658899 @VerrusoSte… - alexfa33658899 : RT @GIGGIONAPOLI: @ChiodiDonatella @coccaclaudio @Storace @IsabellaDiManno @LisadaCa @SecondoPaulo @SoniaGrotto @alexfa33658899 @VerrusoSte… - Leonida3cento : RT @ottogattotto: Danno d'immagine un cazzo! Buche, marciapiedi impercorribili, spiagge abbandonate, monnezza dappertutto, strade segnalate… - ChiodiDonatella : RT @GIGGIONAPOLI: @ChiodiDonatella @coccaclaudio @Storace @IsabellaDiManno @LisadaCa @SecondoPaulo @SoniaGrotto @alexfa33658899 @VerrusoSte… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Roma – “Voglio darvi un piccolo aggiornamento sui lavori in corso in via Nomentana. Attualmente le societa’ di sottoservizi stanno procedendo con le operazioni per sistemare cavi e condotte, tra via di Val Brembana e via Generale Roberto Bencivenga. Una volta completati questi lavori, iniziera’ la manutenzione straordinaria: verra’ rifatto il manto stradale, le caditoie e anche la segnaletica di questo tratto.sistematicamente sulle nostre strade, questo il nostro”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. L'articolo: “Buche,sistematicamente” proviene da RomaDailyNews.