Ucciso a colpi di pistola davanti ai bagnanti

Marina di Nicotera - Francesco Timpano Ucciso a colpi di pistola in spiaggia : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] La dinamica dell'omicidio non è ancora chiara ma, sembra che il killer abbia fatto irruzione ...

Nicotera Marina - omicidio in spiaggia : 43enne Ucciso a colpi di pistola fra i bagnanti : La vittima è Francesco Timpano, fratello di Vincenzo e Pantaleone, entrambi sfuggiti a un agguato lo scorso maggio

Nicotera - omicidio in camping : Ucciso 43enne/ Ultime notizie : Francesco Timpano freddato a colpi di pistola : Nicotera, omicidio in camping: il 43enne Francesco Timpano freddato a colpi di pistola tra i bagnanti. Possibile legame con una sparatoria avvenuta lo scorso maggio?(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Ucciso a colpi di pistola a bordo piscina in Calabria sotto gli occhi dei turisti : L’omicidio potrebbe essere legato a un fatto di sangue avvenuto a maggio, nel quale era stato ferito il fratello della vittima

Calabria - Ucciso a colpi di pistola in spiaggia a Nicotera : L'omicidio potrebbe essere legato a un fatto di sangue avvenuto in maggio dove era stato ferito il fratello della vittima

Corato - agguato choc tra la folla : 23enne avvicinato e Ucciso a colpi di pistola in piazza : L'agguato nella piazza centrale davanti a una folla di famiglie con bimbi. La vittima è Victorian Pikaku, un ragazzo di origini albanesi che non aveva niente a che vedere con la criminalità organizzata, freddato da due uomini in scooter che poi si sono dileguati.Continua a leggere

Corato - 24enne Ucciso nella piazza della movida : letali 2 colpi di pistola sparati tra la folla : Agguato in provincia di Bari: la vittima è un cittadino albanese. I proiettili sparati dai killero lo hanno raggiunto all'altezza delle ginocchia

Corato - 23enne Ucciso nella piazza gremita di gente : 2 colpi di pistola sparati da uno scooter : Agguato in provincia di Bari: la vittima è un cittadino albanese incensurato. I proiettili sparati dai killero lo hanno raggiunto alla testa e a un polmone

Marocchino Ucciso ad Aprilia - gli inquirenti : è stato colpito da un pugno : "Non volevamo fare del male a nessuno, solo aiutare i carabinieri che abbiamo costantemente informati durante l"inseguimento. Abbiamo fatto una sciocchezza, siamo rovinati". È questo che hanno detto durante l'interrogatorio i due indagati per la morte di Hady Zaitouni, il cittadino Marocchino di 43 anni rimasto ucciso ad Aprilia dopo un inseguimento.Secondo quanto riportato dal Corriere, i due di fronte agli inquirenti hanno avuto un ...

Morto Nicola Bifara : Ucciso con 5 colpi di pistola : Il 46enne Nicola Bifara e' Morto a seguito dei danni provocati dai 5 colpi di pistola che lo hanno colpito lungo la strada provinciale a Partinico

Vicenza - uomo Ucciso in strada con 5 colpi di pistola : killer si suicida/ Ultime notizie : qual è il movente? : Vicenza, uomo ucciso in strada con 5 colpi di pistola: killer si suicida. Ultime notizie: qual è il movente? Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l'episodio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 12:06:00 GMT)

VICENZA - Ucciso IN STRADA A COLPI DI PISTOLA FORSE PER UN DEBITO/ Ultime notizie : killer fugge - poi si ammazza : Trissino, sparatoria in STRADA: UCCISO un uomo. Ultime notizie: killer in fuga su una Mercedes nera. L'assassinio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13:30(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:09:00 GMT)

Vicenza - 39enne Ucciso in strada a colpi di pistola : il killer si è suicidato dopo la fuga : La vittima è Enrico Faggion, viveva a Trissino: era a bordo di una Ford ed è stato costretto a scendere. Contro di lui esplosi cinque colpi di pistola. La fuga del killer è durata poco: il suo cadavere è stato ritrovato accanto all'auto.

Un 39enne di Broggiano è stato Ucciso in strada con 5 colpi di pistola. È caccia al killer nel vicentino : E' stato fermato e poi ucciso in strada l'uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino (Vicenza). La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. Non è stato raggiunto da spari partiti da un'auto in corsa - come ricostruito in un primo tempo - ma è stato fermato dal killer mentre era lui a bordo di una Ford Kia, e costretto a scendere.Dopo un violento litigio l'altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco 5 volte. Ora ...