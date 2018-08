I due veri motivi per i quali Elon Musk vuole dire addio a Wall Street

Lascia morire di fame i suoi due barboncini e vive coi cadaveri in decomposizione : Tara Bridges, 32enne inglese, ha poi spiegato alla polizia di essere stata "troppo impegnata" con alcune persone che era andata a farle visita per poter dare da mangiare a Lila e Moxy. Uno dei due cani era in un stato di decomposizione così avanzata, che nelle sue orbite sono state trovate delle larve.Continua a leggere

Lazio - Zingaretti molla il M5s e imbarca due ex assessori di Alemanno e Polverini : Affrancarsi dal Movimento 5 Stelle allargando la maggioranza a due consiglieri di destra (neanche tanto moderata). E a chi importa se si tratta di due ex assessori di spicco delle giunte di Gianni Alemanno e Renata Polverini: “tutto fa brodo”, come dicono ormai frequentemente dalle parti di via Rosa Raimondi Garibaldi. Nicola Zingaretti dice addio all’anatra zoppa e saluta con pochi rimpianti la necessità di dover rendere conto ai pentastellati ...

Josepha è al sicuro. Open Arms sbarca a Palma de Mallorca anche con i due cadaveri : La nave Open Arms è entrata nel porto di Palma di Maiorca. L'imbarcazione della Ong Proactiva Open Arms nei giorni scorsi ha recuperato i cadaveri di una donna e un bambino al largo della Libia e salvato Josefa, una donna di origini camerunensi rimasta per due giorni in mare tra i resti di un gommone. "Dopo quattro giorni di navigazione - ha scritto il fondatore della Ong Oscar Camps su twitter - la nave entra finalmente nel porto sicuro ...

Vincenzo Nibali - addio al Tour de France. Spuntano due video-verità : ecco perché è caduto lo Squalo : Il Tour de France di Vincenzo Nibali è finito anzitempo: il messinese è stato fatto cadere a poco più di quattro chilometri dall’arrivo sull’Alpe d’Huez e l’incidente gli ha provocato la frattura di una vertebra. Risultato: ritiro per il campione italiano. Ma se inizialmente c’erano dubbi sulla responsabilità di chi lo avesse tirato giù dalla bicicletta (tifosi o moto della polizia francese), ora Spuntano due video ...

Regeni - Salvini : “Mi fido di Al Sisi - ha garantito verità a breve. Aspettiamo da più di due anni? Non rispondo del passato” : Ieri l’annuncio in una conferenza stampa al rientro dall’Egitto oggi il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, intercettato fuori da Montecitorio risponde ad alcune domande sulla vicenda di Giulio Regeni e sulla mancanza dei responsabili della morte del giovane ricercatore italiano a due anni e mezzo dalla sua morte, contornata di misteri e depistaggi. “Ho avuto garanzie di tempi certi e risposte certe sulle colpe e sui ...

Muore perché manca la Tac : negati due ricoveri - il Ministero manda gli ispettori : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una task force per accertare i fatti in relazione alla morte del cittadino di 47 anni, deceduto ieri sera per aneurisma cerebrale...

Ong mostra le foto shock di due cadaveri : "I libici sono assassini assoldati dall'Italia"Viminale : "E' una fake news" : Proactiva Open Arms pubblica una devastante foto di due cadaveri e accusa Roma. Il ministro dell'Interno: "Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto". Quindi la presa di posizione del Viminale.

Migranti a Pozzallo - viveri per altre 24 oredue navi delle Ong in viaggio verso la Libia : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia".

Altro che poverina - adesso Jennifer Aniston ha due pretendenti : C’è stato un tempo in cui Jennifer Aniston era la «fidanzatina d’America», la vicina di casa perbene dai capelli sempre perfetti di nome Rachel, e nella vita faceva coppia con Brad Pitt. Le loro tonalità di biondo si mescolavano a ogni red carpet. Poi è arrivato l’uragano Jolie. Lui ha messo su famiglia, case e film con la mai banale Angelina, e lei, per l’opinione comune, è diventata la «moglie scaricata», la donna ...

“Il Caso Pantani” – La storia del Pirata diventa un film per “restituire verità - dignità e giustizia a un uomo al quale è stata tolta due volte la vita” : La storia di Marco Pantani diventa un film: in autunno il via alle riprese in Romagna Marco Pantani rimarrà sempre nel cuore di tutti gli italiani e di tutti gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Il Pirata e le sue imprese hanno regalato emozioni incredibili al mondo delle due ruote e la scomparsa del corridore italiano rimane ancora oggi un mistero. Nonostante il Caso Pantani sia archiviato, la scomparsa del ciclista rimane un ...

Rapito da neonato e ritrovato dopo due anni : da adulto scopre la verità sui genitori : Nel 1964 ai coniugi Fronczak viene portato via il figlio appena nato in un ospedale di Chicago. Due anni dopo, la coppia riceve dalla polizia una buona notizia: aveva ritrovato Paul Joseph, il loro bambino. In realtà però dopo 46 anni viene fuori un’altra verità.Continua a leggere

Eruzione Vulcano Guatemala : scesi due forti Lahar di 40 metri mentre si verificano 4-5 esplosioni all’ora [GALLERY] : 1/10 ...

Indonesia - ritrovata donna dentro un pitone/ Video shock - nel 2013 capitò a due poveri bambini : Indonesia, donna ritrovata dentro un pitone, Video shock: il ritrovamento intatto del corpo nell'animale. La signora, una 54enne, era scomparsa nella giornata di ieri(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:31:00 GMT)