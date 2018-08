Paolo Savona | a luglio il faccia a faccia con Mario Draghi a Francoforte | cosa si sono

Di Maio e Salvini - l’indagine su Paolo Savona non è un ‘atto dovuto’. Ma giusto e necessario : Nessuna meraviglia di fronte alla notizia della iscrizione del professor Paolo Savona (e dei vertici di Unicredit) nel registro degli indagati della procura di Campobasso per presunto reato di usura bancaria per fatti relativi al periodo (dal 2005 al 2013) in cui il ministro era presidente della banca. E soprattutto, contrariamente a quanto ripetuto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non è un “atto dovuto”, è un atto giusto e necessario! Perché ...

Usura - archiviazione per i 62 indagati a Trani tra i vertici Mps e Unicredit : tra loro il ministro Paolo Savona : La notizia di reato è infondata. Con questa motivazione il gip del Tribunale di Trani, Raffaele Morelli ha archiviato l’inchiesta per Usura bancaria a carico 62 ex o attuali figure apicali di Monte dei Paschi, Bnl, Unicredit e Popolare di Bari, ma anche di Banca d’Italia e Ministero del Tesoro. Tra gli indagati l’attuale ministro delle Politiche Europee, Paolo Savona (ex presidente del cda di Unicredit Banca di Roma), Alessandro ...

Trani - archiviata una delle inchieste sul ministro Paolo Savona e altri 61 L'accusa era di usura bancaria : ... ex ad di Unicredit,, Luigi Abete, presidente di Bnl,, Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps,, Marco Jacobini, presidente di Popolare di Bari,, e, ancora, Fabrizio Saccomanni, ministro dell'Economia ...

Il ritratto del ministro Paolo Savona : un economista fine ed illuminato - : Mai errore fu più grande, nella valutazione politica di un dirigente di tale livello. Ciampi, da Premier, diceva con quella unione "zoppa" che, se non la si modificava avrebbe, la moneta unica, ...

Il ministro Paolo Savona è indagato per usura : Il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona , è indagato dalla Procura di Campobasso per usura bancaria insieme a tutti i vertici di Unicredit dal 2005 al 2013. Tra i 23 iscritti nel registro ...

Paolo Savona - il ministro degli Affari Europei indagato dalla procura di Campobasso : Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona è indagato a Campobasso per usura bancaria, l’applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge, nell’inchiesta della pm Rossana Venditti sui parchi eolici di Molise, Puglia e Campania. Il nome del ministro compare nell’atto della procura di Campobasso relativo alla richiesta di sei mesi di proroga dei termini di durata delle indagini preliminari. A lui, i magistrati ...

