Attacchi tra Gaza e Israele Hamas ha lanciato 150 missili | risposta immediata e 3

I nuovi Attacchi tra Gaza e Israele : Nella notte Hamas ha lanciato 150 missili verso il sud di Israele, che ha risposto bombardando Gaza e uccidendo tre persone

Accoltellamenti - spaccio - rapine per strada Il Viminale conta gli Attacchi degli stranieri : Così sul suo principale canale social ha elencato i fatti di cronaca che nelle ultime ore hanno registrato violenze compiute da cittadini stranieri e ha rilanciato il decreto sicurezza annunciato ...

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto Attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

Marchionne - Di Maio : “Miserabili Attacchi di una certa sinistra”. Poi rassicura i mercati : “Investiremo su automotive” : “Magari con Sergio Marchionne non siamo andati d’accordo in questi anni quasi su nulla, ma vedere una certa sinistra che quando era potente gli ha permesso di fare ciò che voleva, mentre adesso che è su un letto di ospedale lo attacca, è veramente miserabile”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine di un incontro con gli ambasciatori del G20. In merito al calo dei titoli ...

Di Maio : "Miserevoli gli Attacchi della sinistra a Marchionne" : "Magari con Marchionne non siamo andati d'accordo in questi anni quasi su nulla, ma vedere una certa sinistra che quando era potente gli ha permesso di fare ciò che voleva, mentre adesso che è su un letto di ospedale lo attacca, è veramente miserabile. Bisogna rispettare chi sta male". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine di un incontro con gli ambasciatori del G20.Il ...

Campidoglio - strana 'epidemia' tra i dipendenti : Attacchi di panico - ansia e stress : 'Psicosi in Campidoglio', si è letto in tanti titoli di giornale, ogniqualvolta la politica dell'Urbe si arrovellava in una delle sue crisi politiche - sempre anche emotive, per un certo verso. Chissà se qualcuno ha pensato che l'espressione avrebbe potuto essere ricondotta a un'...

Anac - Cantone replica alla procura di Milano : “Stupito dai loro Attacchi. Rivendico la nostra correttezza” : L’attacco partito dalla procura di Milano e indirizzato all’Anac ha stupito Raffaele Cantone, che rivendica la “correttezza” del suo operato. Se ieri il numero uno dell’Anticorruzione non aveva commentato ufficialmente le critiche contenute nel bilancio di responsabilità sociale dell’ufficio inquirente guidato da Francesco Greco– facendo filtrare solo “fastidio, meraviglia e stupore, per accuse ...

Amministrative di Corciano. Sara Carmeli - Capolista Forza Italia - : 'La casa è un bene che va tutelato dagli Attacchi della sinistra' : ... al turismo, l'economia rurale, all'occupazione onde consentire a tutti i cittadini del Comune di Corciano la piena espressione e la potenzialità per un "balzo" in avanti dell'intera economia: ciò è ...

L'esordio di Salvini - tra gli Attacchi a Soros e quelli alla Tunisia : Polemica diplomatica del nuovo governo italiano con la Tunisia, accusata di "mandare criminali" con i barconi dei migranti Londra, 5 giu - (Agenzia Nova) - Nel suo primo giorno di mandato pieno, ieri lunedì 4 giugno, la nuova coalizione al governo dell'Italia si è subito trovata invischiata in una