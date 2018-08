ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) In diciotto anni, da quando è al potere, Vladimirsi è sempre detto contrario ad unadelle. Oggi non più: con un ordine firmato dal primo ministro Dmitry Medvedev a metà dello scorso giugno, alla Duma di Stato è arrivato un disegno di legge per aumentare l’età in cui ipossono smettere di lavorare. Unache il delfino didefinisce ‘graduale’ e che entrerà in vigore nel 2019: il progetto di legge prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini entro il 2028 e da 55 a 63 per le donne entro il 2034. Secondo il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, la camera bassa del parlamento russo potrebbe esaminare il provvedimento prima della fine della prossima sessione primaverile, un provvedimento che cambia una situazione ferma al 1932. Tra le motivazioni, l’aumento dell’aspettativa di vita e l’incapacità di ...