Musica elettronica al Nuvolari

Tomorrowland a Monza - 13mila in festa/ Video - festival di Musica elettronica : show per la serata di chiusura : Tomorrowland a Monza, 13mila in festa: ultime notizie, sbarca al Parco lombardo il festival di musica elettronica, serata di chiusura in Belgio al parco de Schorre(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:25:00 GMT)

Ancona - torna Acusmatiq : musica - arte e tecnologia. Protagonista la Musica elettronica ed elettroacustica : Il 13esimo capitolo di Acusmatiq apre una nuova stagione di eventi che unisce musica, arte e tecnologia, il festival andrà in scena all’interno della Mole Vanvitelliana sabato 21 e domenica 22 luglio 2018. Il festival nazionale di musica elettronica ed elettroacustica offre agli spettatori un weekend denso di eventi che racconteranno in maniera trasversale e libera le più varie sfaccettature della musica all’interno di un contesto ...

L’anima palestinese della Musica elettronica : L’elettrodance del gruppo 47Soul mixa dabka ed elettronica con ironia, poesia e impegno politico. Il 12 luglio suoneranno in Italia. Leggi

Scopri la scienza alla base della Musica elettronica con Lorenzo Senni - Caterina Barbieri e Not Waving : Di seguito potete vedere i 3 video; anche se non siete particolarmente interessati alla scienza e alla musica elettronica, la visione è comunque consigliata: difficilmente troverete in giro dei video ...

Felix’s Machines al festival Terraforma fra meccanica e Musica elettronica : L’installazione Felix’s Machines di Felix Thorne (foto: Julian Beresford) Giunge alla quinta edizione il festival Terraforma, l’appuntamento annuale che ospita nel parco di Villa Arconati di Bollate, poco fuori Milano, tre giorni di appuntamenti musicali, incontri e workshop che fondono musica sperimentale e sostenibilità ambientale. Dal 29 giugno al 1° luglio, saranno molti gli artisti e gli esperti che si alterneranno negli ...

Jon Hopkins e molti altri nella lineup di Astro - festival di Musica elettronica in arrivo a Milano : Sabato 30 giugno The post Jon Hopkins e molti altri nella lineup di Astro, festival di musica elettronica in arrivo a Milano appeared first on News Mtv Italia.