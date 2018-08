Google Pay dovrebbe arrivare in Italia a settembre

Google Pay : novità per trasferimenti di denaro - biglietti dei concerti - carte d’imbarco e non solo : Google Pay si arricchisce di nuove interessanti possibilità, ad illustrare le novità, che riguardano i trasferimenti di denaro, il salvataggio di biglietti di concerti e carte d'imbarco e non solo, è stato Gerardo Capiel, Product Management Director della divisione Consumer Payments di Big G. L'articolo Google Pay: novità per trasferimenti di denaro, biglietti dei concerti, carte d’imbarco e non solo proviene da TuttoAndroid.

La versione Web di Google Pay si aggiorna con un nuovo design : Google Pay è uno dei servizi a cui il colosso di Mountain View tiene maggiormente e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update della versione Web

Google Pay si prepara ad integrare le funzioni di invio e ricezione di denaro : Pare che le precedenti funzioni di Google Wallet sarebbero già pienamente funzionanti nell'app Google Pay standard e i pagamenti peer-to-peer funzionano in Inghilterra

Google Pay sbarca in Germania con 4 banche : Nelle scorse ore il servizio di pagamento Google Pay è sbarcato in Germania, ove sarà supportato da quattro istituti bancari locali.

In Italia Google Pay continua a dare segnali di sé : possibili spiegazioni : Ieri vi riportammo la notizia di quello che sembrava essere l'avvio del rilascio in Italia di Google Pay, vista la comparsa della tecnologia a bordo di alcuni esemplari di OnePlus 6, 5 e 5T. Ebbene, ad oggi il roll-out sembra essersi esteso a dispositivi di altri produttori, come nel caso degli smartphone Nexus e Pixel, Xiaomi, ASUS e LG, viste le tante segnalazioni scattate nelle ore successive al nostro precedente articolo.

In Italia Google Pay su alcuni dispositivi Android : starà davvero arrivando? : Su alcuni dispositivi Android in Italia pare sia stato pizzicato Google Pay, il metodo di pagamento pensato dal colosso di Mountain View, che però presenta delle differenze sostanziali rispetto a Samsung Pay ed Apple Pay (gli altri due sistemi di pagamento che stanno prendendo piene su scala mondiale ormai da svariati mesi). L'applicazione pare sia comparsa in maniera spontanea a bordo di alcuni OnePlus 6, 5 e 5T, ma non a ridosso degli

Google Pay Disponibile In Italia! : Google Pay sembra essere arrivato in Italia e pronto all'uso. Download Google Pay APK per smartphone Android. Da oggi è possibile usare Google Pay anche in Italia per effettuare pagamenti con il telefono senza portafoglio e senza carta di credito Google Pay in Italia Grandi novità per tutti gli utenti Android! Finalmente il servizio Google Pay per effettuare

