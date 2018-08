Vacanze | sabato sulle autostrade traffico da bollino nero

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 3 agosto 2018) E' previstoprincipali, per il primo fine settimana di agosto, in direzione delle località turistiche. Lo ricorda Viabilità Italia, sottolineando che il calendario indica per venerdì 3 agosto una condizione da "rosso", mentre4 sarà da "". Divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 8 alle 22 die dalle ore 7 alle 22 di domenica.Per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 14 alle 22 del giorno 3 agosto, dalle 8 alle 22 del giorno 4 agosto e dalle 7 alle 22 del giorno 5 agosto. Viabilità Italia sarà costantemente attiva per il monitoraggio delle condizioni delveicolare e ferroviario. La raccaomandazione è di mettersi in viaggio solo dopo essersi informaticondizioni die meteo in atto e dopo aver controllato l'efficienza del veicolo, nonché la regolarità dei documenti di guida.