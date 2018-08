Polizia spara e uccide un ragazzo down | aveva una pistola giocattolo

Sparatoria in strada a Toronto : morta una donna. La Polizia : “Ucciso l’attentatore” : Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto , in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre tredici. Anche l’attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sa...

Basket - SHOCK : Tyler Honeycutt ucciso dopo una sparatoria con la Polizia ! Trovato morto in casa : Sembra avvolta nel mistero la morte di Tyler Honeycutt , avvenuta nelle scorse ore a Los Angeles. Il giocatore, che era di proprietà del Khimki Mosca, è stato Trovato senza vita in casa al termine di una sparatoria con alcuni agenti di polizia. Di chiara c’è solo la dinamica dei fatti: Honeycutt , dalla sua casa di Sherman Oaks, un piccolo distretto di Los Angeles, si sarebbe barricato in casa la scorsa notte, dopo aver causato una ...

Usa - Polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland : Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland