Morgan ospita le scuse di Anna Lou dopo i danni ai bus Atac a Roma | “È stata una

optimaitalia

: .@InarteMorgan ospita le scuse di #AnnaLou dopo i danni ai bus Atac a Roma: 'È stata una ragazzata'… - OptiMagazine : .@InarteMorgan ospita le scuse di #AnnaLou dopo i danni ai bus Atac a Roma: 'È stata una ragazzata'… -

(Di giovedì 2 agosto 2018)lediLoucausati ai busdi qualche giorno fa. La figlia di Marco Castoldi e Asia Argento aveva portato testimonianza della sua decisione con un video che ha condiviso su Instagram e che ha immediatamente fatto il giro del web.In queste ore, la giovane ha quindi voluto scusarsi pubblicamente con tutti coloro ai quali abbia arrecato danno, con una lunga lettera apparsa sulla pagina ufficiale diche ha poi commentato a modo suo le parole spese da sua figlia per chiedere scusa.Lou fa quindi una lunga lista di persone alle quali si sente di dover chiedere perdono per il suo comportamento un po' troppo leggero che, in un modo o nell'altro, ha causato ulteriori disagi alla rete del trasporto su gomme della Capitale.1_ alle persone che dovranno pulire2_ alle persone che si sono sporcate magari anche l’unica giacca che ...