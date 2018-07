Un' azienda in Nuova Zelanda prova la settimana lavorativa di 4 giorni I risultati sono

Milan - nuova maglia Puma 2018/2019/ Foto - richiamo alla tradizione per la prima casacca dell’azienda tedesca : Milan, nuova maglia Puma 2018/2019, Foto, richiamo alla tradizione per la prima casacca del club meneghino firmata dalla nota azienda tedesca. Ecco le immagini(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:51:00 GMT)

È stato firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco : passeranno a una nuova azienda : Dopo un lungo e complesso confronto sindacale durato mesi, è stato firmato l’accordo per il riavvio delle attività industriali nello stabilimento Embraco di Riva di Chieri, in provincia di Torino. All’azienda produttrice di compressori frigoriferi, per i marchi del gruppo The post È stato firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco: passeranno a una nuova azienda appeared first on Il Post.

Wind Tre : nuova cultura aziendale all’insegna dell’innovazione : Wind Tre, società guidata da Jeffrey Hedberg, vince l’HR Innovation Award per il progetto ‘New Performance Development’ e risulta l’azienda italiana più innovativa nell’ambito del processo...

Wind Tre - nuova cultura aziendale all'insegna dell'innovazione : Roma, 20 giu. , askanews, Una nuova cultura aziendale che, attraverso i processi attivati nei rapporti tra dipendenti ed azienda, permette di essere realmente innovativi. Ne parla ad Askanews Rossella ...

Fca - un’azienda diversa e globale : la nuova sfida delle alleanze : Quattordici anni vissuti pericolosamente e a passo di carica. A 5110 giorni esatti dal suo arrivo il 1° giugno 2004 al Lingotto come amministratore delegato di una Fiat sull’orlo della bancarotta, Sergio Marchionne consegna una Fiat Chrysler Automobiles con zero debiti, che chiuderà il 2018 con 4 miliardi di liquidità in cassa, un utile netto previ...

Fca - un’azienda diversa e globale : la nuova sfida delle alleanze : Quattordici anni vissuti pericolosamente e a passo di carica. A 5110 giorni esatti dal suo arrivo il 1° giugno 2004 al Lingotto come amministratore delegato di una Fiat sull’orlo della bancarotta, Sergio Marchionne consegna una Fiat Chrysler Automobiles con zero debiti, che chiuderà il 2018 con 4 miliardi di liquidità in cassa, un utile netto previ...

Gaia Trussardi e Adriano Giannini/ Weekend d’amore a Portofino : nuova vita dopo addio all'azienda di famiglia : Gaia Trussardi e Adriano Giannini sono stati pizzicati dai paparazzi durante una sera romantica a Portofino, dove lei si trovava per impegni lavorativi.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:59:00 GMT)