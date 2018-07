Italia | ritrovato a Pavia il più antico antifonario

Divorzio all Italiana - al Cinema Ritrovato Mastroianni è Don Fefé : Marcello Mastroianni è il protagonista di tre nuovi restauri in anteprima al Cinema Ritrovato di Bologna. Tra questi 'Divorzio all'italiana' di Pietro Germi del 1961 storia del delitto d'onore del ...

Italiano scomparso in Slovenia - è di Davide Maran il corpo ritrovato nel fiume : Confermata l'ipotesi avanzata qualche settimana fa. Sul cadavere dello studente 26enne non sono stati rinvenuti segni di violenza

Il corpo ritrovato nel fiume a Lubiana è di Davide Maran - lo studente Italiano scomparso a marzo in Slovenia : E' di Davide Maran, lo studente italiano scomparso da marzo, il corpo senza vita rinvenuto martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana. Lo rende noto un comunicato della polizia nella capitale slovena, nel quale si informa che l'autopsia disposta dal giudice ha confermato che non ci sono tracce di violenza sul corpo.Il ventiseienne della provincia di Ferrara, del quale si erano perse le tracce a fine marzo, si trovava a Lubiana per ...

Giornata internazionale bambini scomparsi : in Italia solo 1 su 5 viene ritrovato : Mentre l’Irlanda è alle prese con il referendum nazionale sull’aborto, nel mondo si celebra la Giornata internazionale per i bambini scomparsi. Per l’occasione, SOS Il Telefono Azzurro Onlus ha presentato dati sconcertanti per l’Italia: 177 le segnalazioni, solo 30 i casi di ritrovamento e un 2017 tutto da dimenticare. Si parla di minori, per lo più migranti arrivati da soli in Italia, che finiscono per diventare merce nei mercati del lavoro ...

Ritrovato morto l'imprenditore Italiano scomparso in Costa Rica : corpo sotto un ponte : Stefano Calandrelli, il cittadino di origini romane residente da 24 anni a San José in Costa...