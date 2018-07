Paura sulla Cisa per un' auto in fiamme | autostrada bloccata

Legittima difesa - Civati : “Salvini marcia sulla Paura - armare le persone le rende più insicure” : Il fondatore di Possibile Pippo Civati ha criticato le proposte di riforma della legge sulla Legittima difesa: "Tutto questo fa parte del 'pacchetto paura'. Noi sappiamo, i dati ce lo dicono, che questo non è un Paese violento come altri, in cui le statistiche su furti e rapine sono in calo da anni".Continua a leggere

Incidente sulla A4. Paura per l’attore Paolini - anche lui coinvolto nell’impatto : Era alla guida della sua auto, una Volvo, nei pressi di Verona quando per cause ancora da accertare ha tamponato una Fiat 500 sulla quale viaggiavano due donne. L’impatto è stato fortissimo. Nell’urto la vettura ha superato la barriera tra le due carreggiate, finendo sulla corsia della tangenziale ovest, che corre a fianco della A4. Difficile l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due occupanti dell’utilitaria. Una di loro ...

Temptation Island - Gemma consola Ida : «Non si costruisce una storia sulla Paura» : La seconda coppia che è apparsa in crisi sin da subito è quella composta da Ida e Riccardo , nati sotto le telecamere di Uomini e Donne sono a Temptation Island perchè Ida è molto insicura del loro ...

“È il quinto caso”. Paura sulla spiaggia italiana : sul posto 118 e polizia : Un’altra tragedia si è consumata sulla spiaggia di Torre Chianca, nella marina di Lecce, in Puglia. Nel pomeriggio di domenica 15 luglio un uomo di 73 anni, Paolo Ingrosso, di Lizzanello. Si tratta del quinto caso verificatosi nel Salento dell’inizio dell’estate in circostanze analoghe. Ancora poco chiare le cause della morte. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a riportare in vita l’uomo, tuttavia senza ...

[L'intervista] Orfini : "Salvini chiude i porti a capriccio e costruisce le sue fortune sulla Paura. Basta guerre interne nel Pd" : La nostra è stata una sconfitta politica e culturale. Più del Salvini che sta al governo, mi preoccupa il Salvini che è in noi. Su alcuni temi siamo stati subalterni a un racconto di destra del Paese.

Terremoto sulla costa della Calabria : tanta Paura - ma nessun danno : paura ma niente scene di panico nel vibonese, dove la notte scorsa è stata distintamente avvertita la scossa di Terremoto di 4.4 di magnitudo registrata al largo della costa calabrese. Il sisma è stato avvertito particolarmente a Tropea, Drapia e Ricadi e, comunque, su tutta la fascia costiera. La Prefettura di Vibo Valentia, da subito, ha disposto immediati monitoraggi da parte dei Sindaci e Commissari dei Comuni, restando in costante contatto ...

E’ una Domenica di Maltempo nella Calabria tirrenica : tornado si abbatte sulla costa di Tropea - Paura per migliaia di bagnanti [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Terremoto oggi in Grecia : scossa M 5.5/ Ultime notizie : Paura sulla costa del Peloponneso - nessun danno : Terremoto oggi in Grecia: forte scossa di magnitudo 5.5 della Scala Richter sulla costa occidentale del Peloponneso. Tanta paura ma nessun danno, le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:47:00 GMT)

Sicurezza - Paura anche sulla 'collina vip' : TRENTO . Non solo le periferie e la zona attorno alla stazione. Ora l'allarme Sicurezza arriva pure dalla collina di Trento, in particolare dal Bosco della Città, a San Rocco di Villazzano, dove ...

Salvini a Saviano : “Sulla sua scorta si valuterà per capire se corra ancora rischi”. Lo scrittore : “Sei il ministro della malavita - non ho Paura di te” : Sulla scorta a Roberto Saviano «saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad Agorà su Rai Tre....

Renzi : “Salvini gioca sulla Paura. Vuole bloccare le ong - che portano solo il 10% dei migranti” : In diretta Facebook Renzi smentisce Salvini: "Occorre fare chiarezza quando Salvini dice che bloccherà le ong, numeri alla mano, bisogna dire che rappresentano il 10% esagerando degli arrivi nel nostro Paese. La stragrande maggioranza degli approdi è fatta dalla Guardia costiera e dalla Marina militare".Continua a leggere

Mondiali - Paura in Svezia : sparatoria durante i festeggiamenti per la vittoria sulla Corea del Sud [DETTAGLI] : Mondiali 2018- Un uomo armato ha aperto il fuoco – con un’arma semiautomatica secondo i testimoni – in pieno centro a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Lo riportano i media locali. La polizia ha isolato la zona, al momento non si hanno altri dettagli. I testimoni riferiscono di aver udito almeno 15-20 colpi in rapida sequenza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è ...

Tir frena di colpo e si mette di traverso - tanta Paura sulla 275 e traffico in tilt - : Sarebbe potuta diventare una tragedia, un vero e proprio dramma , fortunatamente il tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento, il traffico congestionato per alcune ore e nulla più. ...

Roma - Paura sulla metro B per un guasto alla linea aerea : servizio sospeso : Panico a Roma sulla metro B, dove circa 1500 persone sono state evacuate dalla stazione Policlinico a causa di un falso allarme per esplosione scattato dopo che un treno si è bloccato in galleria. ...