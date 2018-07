Motocross | GP Repubblica Ceca 2018 | a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma | orari e

oasport

(Di sabato 21 luglio 2018) Domani andrà in scena il quattordicesimo round del Mondialedisullo storico tracciato di Locket (). Antonioriprende la sua sfida contro il compagno di marca Jeffrey Herlings, in testa alla classifica generale con 24 lunghezze di vantaggio sul pilota siciliano. Sul tracciato “old style” cecovorrà reagire allo strapotere dell’olandese, avendo recuperato definitivamente dalla sublussazione al pollice sinistro rimediata nel GP d’Indonesia. Non sarà certo un’impresa facile per il campione del mondo in carica. Herlings, al momento, è stato il pilota migliore, nonostante l’incidente in allenamento e la frattura alla clavicola che lo ha costretto a saltare l’appuntamento di Ottobiano. 19 vittorie in 24 manche disputate sono tantissime. Tuttavia, TC222 non è tipo da arrendersi così facilmente e darà ...