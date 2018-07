International Champions Cup | Bayern-Psg 3-1 | Buffon esce sull' 1-1 al 66'

International Champions Cup - Bayern Monaco-Psg 3-1. GOL e HIGHLIGHTS : Gli occhi erano puntati soprattutto su Gianluigi Buffon, nuovo portiere del Psg all'esordio in gare ufficiali in occasione dell'International Champions Cup. Match positivo per Gigi, protagonista con ...

International Champions Cup - calendario - partite - orari e dove vederlo in tv : ... il più prestigioso, e ricco, torneo estivo che si disputa in giro per il mondo. Fra i top club europei non mancano le squadre italiane che giocheranno i loro prestigiosi match dal 26 luglio all'8 ...

International Champions Cup - Manchester City-Borussia Dortmund 0-1 : GOL E HIGHLIGHTS : L'International Champions Cup parte con un campione del Mondo in copertina, Mario Gotze. L'uomo decisivo per il successo tedesco nel 2014 in Brasile firma su calcio di rigore il gol vittoria al 28' del primo tempo, regalando così ai tedeschi i primi tre ...

Probabili formazioni/ Bayern Psg : quote - le ultime novità live (International Champions Cup 2018) : Probabili formazioni Bayern Psg: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre per la International Champions Cup. Ovviamente ranghi ridotti a causa dei Mondiali(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 04:59:00 GMT)

Amichevoli in tv : in diretta su Sky tutte le partite dell’International Champions Cup 2018. Ecco il calendario : ICC A meno di un mese dall’inizio della Serie A di calcio, le squadre si preparano al via ufficiale della stagione 2018/2019 con le partite Amichevoli. A spiccare c’è l’International Champions Cup, il torneo riservato ai club europei, in programma dal 21 luglio in Europa, Singapore e Stati Uniti. ICC 2018 in diretta su SkySport Serie A (canale 208) La sesta edizione dell’International Champions Cup, o semplicemente ICC, ...

International Champions Cup 2018 diretta esclusiva Sky Juventus - Roma - Inter e Milan : Con Manchester City-Borussia Dortmund, si apre venerdì 20 luglio l’edizione 2018 dell’International Champions Cup: in diretta esclusiva su Sky tutte le partite del più prestigioso torneo estivo di calcio per club. Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventerà Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di rif...

International Champions Cup 2018 : tutte le partite su Sky : Il calcio torna protagonista, ma questa volta su Sky con l’International Champions Cup: ecco tutti gli appuntamenti previsti sulla pay tv A pochi giorni dalla finale di Russia 2018 torniamo a parlare di calcio con il nuovo torneo International Champions Cup. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del pallone che potranno seguire uno dei più prestigiosi tornei estivi di calcio trasmesso quest’anno su Sky Sport. Ecco tutti ...

Sky Sport - International Champions Cup 2018 con Juventus - Milan - Inter e Roma : dal 20 luglio : La nuova stagione calcistica sta entrando nel vivo con le consuete amichevoli estive che anticipano i primi appuntamenti ufficiali come la Serie A o i preliminari delle coppe europee.Anche quest'anno, ci sarà l'ormai tradizionale appuntamento con la International Champions Cup, il torneo amichevole Internazionale che, per quanto riguarda i club italiani, coinvolgerà Juventus, Milan, Inter e Roma.prosegui la letturaSky Sport, International ...

L’International Champions Cup su Sky : 27 match e 18 squadre in campo : Ci avvicianimo a grandi passi all’inizio della stagione 2018-2019 e, come da tradizione, sono numerose le amichevoli che vedono impegnate i principali club. L’International Champions Cup è un appuntamento ormai classico della stagione più calda a cui prendono parte i principali club europei. A rappresentare l’Italia saranno ben quattro squadre: Juventus, Milan, Inter e Roma, […] L'articolo L’International Champions ...

International Champions Cup 2018 : date - calendario - programma - orari. Tutte le partite : ci sono Juventus - Inter - Milan - Real Madrid e le corazzate : Siamo in piena estate, tempo di grandi amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. I tifosi sotto l’ombrellone e nel cuore delle vacanze stanno iniziando a caricare le pile in vista dei vari campionati. Proprio per regalare dei match stellari anche tra un bagno e l’altro, è stata ideata l’International Champions Cup, un prestigioso torneo a cui partecipano le squadre più importanti del ...

International Champions Cup - Cristiano Ronaldo salta Juventus-Real Madrid? : Per Bein Sport, invece, nel momento in cui il Real Madrid ha accettato l'offerta della Juventus di 105 milioni di euro , più 12 milioni di euro di commissioni, , i due club hanno deciso che il 33enne ...

International Champions Cup - l’Inter conferma la sua presenza : sfiderà Chelsea e Lione : L’Inter parteciperà all’International Champions Cup, i nerazzurri affronteranno il Chelsea e il Lione Per prepararsi nel migliore dei modi all’inizio della nuova stagione, che vedrà l’Inter impegnata di nuovo in Champions League, la squadra di Luciano Spalletti sarà ancora tra le squadre protagoniste della International Champions Cup, il prestigioso torneo internazionale, che dal 2013 coinvolge i maggiori club europei e ...