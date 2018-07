Vacanze | Coldiretti | souvenir del gusto per 4 italiani su 10

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Più di quattrosu 10 (42%) in vacanza acquistano prodotti tipici comeche si classificano come i preferiti nell’estate 2018. E’ quanto emerge da una indagine/Ixe’ divulgata in occasione dell’assegnazione delle “Bandiere del2018”. Quest’anno appena il 19% deglitorna a mani vuote dalle ferie, ma le difficoltà economiche – sottolinea la– spingono verso spese utili, con i prodotti tipici come vino, formaggio, olio di oliva, salumi o conserve che vincono su tutte le altre scelte. Al secondo posto tra i– continua la– si classificano prodotti artigianali e a seguire gadget, portachiavi, magliette. L’acquisto di prodotti tipici come ricordo delleè una tendenza in rapido sviluppo favorita – sottolinea la– dal moltiplicarsi delle occasioni di valorizzazione dei prodotti locali che si è verifica ...